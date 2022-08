Tutti i vincitori della “Festa del Cacciatore” 2022

Tutti i vincitori della “Festa del Cacciatore” 2022.

Sabato 27 agosto si è svolta la "Festa del Cacciatore” presso lo stand del Tiro a volo, situato a Serravalle. L’evento, proposto in collaborazione tra la Federazione Sammarinese Tiro a volo e la Federazione Sammarinese Caccia, ha assegnato il primo Trofeo Memorial Giuseppe Ceccoli, vinto da Renato Casadei. Nella categoria tiratori si è imposto Luigi Matteoni, seguito sul podio da Renato Ragini e Corrado Guerra. Renato Casadei si aggiudica la vittoria anche nella categoria dei cacciatori, dove al secondo posto si posiziona Omar Michelotti e terzo Christian Dini. Nei junior arriva primo Alessandro Ceccaroni, Lorenzo Brigliadori e Lorenzo Sarti completano il podio. La “Festa del Cacciatore” è stata l’occasione per vedere in gara anche alcune ragazze iscritte alla categoria Lady: a trionfare è stata Emanuela Felici, seconda classificata Sofia Michelotti e terza Eleonora Terenzi.

c.s Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: