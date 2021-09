Tutto pronto per il Torneo dei Castelli, la tradizionale gara di tiro con la balestra che vede sfidarsi i cinque migliori rappresentati di ciascun Castello della Repubblica Il Segretario Tonnini: “Un evento simbolo della tradizione sammarinese, che con passione la Federazione Balestrieri continua a diffondere nel mondo”.

Si terrà sabato 25 settembre alle ore 17.00 il tradizionale Torneo dei Castelli, gara di tiro con la balestra che dal 1976 vede sfidarsi i miglior rappresentanti di ciascun Castello della Repubblica di San Marino. La manifestazione, patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e promossa dalla Federazione Sammarinese Balestrieri, tornerà a divertire e appassionare turisti e cittadini dopo lo stop forzato nel 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Al vincitore della contesa, verrà consegnata la tradizionale Coppa d’Argento sbalzata a mano: la stessa verrà poi conservata dal Castello vincitore ed esposta nella sede della Giunta per un anno, fino alla competizione successiva. Solo vincendo per tre anni consecutivi si ottiene il diritto di mantenerla definitivamente, ma ancora nessuna squadra è riuscita nell’impresa. Protagonisti della manifestazione saranno come sempre i tiratori, sbandieratori, musici e figuranti della Federazione Balestrieri Sammarinesi ed i loro splendidi costumi che rievocano la fine del 1400. Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento svolta questa mattina all’interno del Palazzo Begni sono intervenuti il Segretario di Stato Elena Tonnini, il Direttore di Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini e il Presidente della Federazione Sammarinese Balestrieri Stefano Ugolini. Elena Tonnini (Segretario di Stato per gli Affari Interni): “Il Torneo dei Castelli è un evento che celebra come poche altre manifestazioni la tradizione e la storia del nostro Paese. Voglio ringraziare per questo la Federazione Sammarinese Balestrieri, che con passione continua a far conoscere la Repubblica di San Marino in tutto il mondo. Non posso che invitare tutti i cittadini sammarinesi a partecipare all’evento, vero tratto identitario della nostra comunità, coinvolgendo attivamente i rappresentati di tutti i Castelli del nostro territorio”. Filippo Francini (Direttore Dipartimento Cultura e Turismo): “Abbiamo voluto inserire la manifestazione nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio, che si celebreranno il 25 e 26 settembre con tutta una serie di eventi culturali all’interno del nostro Centro Storico. Il Torneo dei Castelli è infatti simbolo della nostra cultura e tratto identitario della nostra storia”. Stefano Ugolini (Presidente della Federazione Sammarinese Balestrieri): “Tenevamo particolarmente a svolgere questa manifestazione dopo lo stop forzato dell’edizione 2020. La Federazione sta infatti lavorando attivamente per far diventare queste manifestazioni sempre più vissute dalla cittadinanza. A tal proposito, a partire dal 2022, coinvolgeremo attivamente le scuole in un progetto legato proprio a questa gara”.

cs Segreteria Interni

