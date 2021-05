Tutto pronto per la The Space TEN San Marino! Gara Nazionale FIDAL 10 Km di corsa su strada, che andrà in scena domenica 2 maggio a Gualdicciolo

La scelta del percorso pianeggiante, circondato dal verde dell’area naturalistica di Gualdicciolo e Chiesanuova, lungo il torrente San Marino, si è rivelata vincente ed ha saputo attirare l'interesse di tanti top runner di livello nazionale italiano che torneranno finalmente a sfidarsi su strada proprio nella Repubblica di San Marino. La gara, con partenza alle 10:00, in Via Fabrizio da Montebello 22, a Gualdicciolo, è riservata a concorrenti tesserati FSAL/FIDAL/RUNCARD e oltre a vedere tanti atleti italiani, metterà in palio i titoli individuali del Campionato sammarinese di corsa su strada 2021. Samuele Guiducci, presidente dell'associazione sportiva Track&Field San Marino: "Ci sono le condizioni per uno spettacolo agonistico di altissimo livello tecnico e l'organizzazione si farà trovare pronta di fronte a questo prestigioso appuntamento sportivo. Il percorso è stato ideato negli ultimi mesi trascorsi in zona rossa, durante gli allenamenti dei nostri atleti, da lì l'idea di certificarlo FIDAL, per proporlo in una competizione ufficiale!" La viabilità vedrà la chiusura di Via Fabrizio da Montebello e di Strada del Lavoro, a Gualdicciolo, per tutta la mattina del 2 maggio. Le iscrizioni on-line sul sito web www.tfsanmarino.com sono aperte fino al 30 aprile, ma probabilmente potrebbero essere chiuse anticipatamente, nel caso in cui venisse raggiunto il numero massimo di concorrenti, stabilito a quota 500. Sabato 1 maggio saranno rivelati i nomi della start list definitiva, con tante sorprese al via!

PROGRAMMA - RITIRO PETTORALI: nel piazzale del Centro Gualdo, in Via Fabrizio da Montebello n. 5 - 47892 Gualdicciolo (RSM), sabato 1 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 2 maggio, dalle 7:30 alle 9:30. N.B. Per ritirare il pettorale è obbligatorio consegnare la Dichiarazione Covid firmata dal concorrente (clicca qui per scaricare il modulo). - RITROVO CONCORRENTI: dalle 7:30 alle 9:30, nell’area ospitalità allestita nel piazzale del Centro Gualdo, in Via F. da Montebello n. 5 - 47892 Gualdicciolo (RSM); - ALLINEAMENTO CONCORRENTI in AREA DI PARTENZA: alle 9:40, in Via F. da Montebello n. 22; - PARTENZA (10 Km): alle 10:00, in Via F. da Montebello n. 29; - ARRIVO: Via Fabrizio da Montebello n. 22 (tempo massimo 1 ora e 15 minuti); - PREMIAZIONI: alle 11:30, nell’area premiazioni, allestita in Via F. da Montebello n. 22.