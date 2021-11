U15 Femminile esagerata: 7-1 in casa della SPAL

SETTORE FEMMINILE

Nel fine settimana che porta in dote la prima sconfitta in campionato per la Primavera Femminile, capolista a pieni voti e punti prima della trasferta di Sassuolo, arriva un doppio successo per le colleghe di U15 ed U17. Le più giovani segnano una straordinaria vittoria sul campo della SPAL: nel ferrarese, le ragazze di Piva e Paganelli travolgono le pari età di casa col roboante punteggio di 7-1. Nella festa del gol sammarinese, trovano spazio nel tabellino Yazici, Benedettini, Toraldo e Terenzi. Quest’ultima, addirittura in rete per quattro volte. Più contenuta nel risultato, ma non meno importante nella pratica, la vittoria delle Allieve di Katia Cerea, impegnate domenica contro il Riccione Femminile. Porta inviolata per Asia Scotti e doppietta per Sara Giannotti, nel 2-0 che premia le Titane. Come anticipato, non arriva la sesta vittoria consecutiva per la Primavera di Urbinati. Il Sassuolo, padrone di casa, la vince in apertura e chiusura di gara, imponendosi in una partita piuttosto contratta in cui sono state le emiliane a creare maggiormente. Così, dopo 93” il vantaggio del Sassuolo con Spallanzani. Alla mezz’ora e dopo una paio di tentativi avversari, arriva il pareggio della San Marino Academy con Diversi. Le Titane tornano a provarci senza fortuna al 43’, ma si rientra negli spogliatoi sull’1-1. Nella ripresa un’occasione per parte in avvio, con il Sassuolo a sfiorare poi il nuovo vantaggio all’ora di gioco – ma la traversa salva l’Academy. Nel quarto d’ora finale, il decisivo sorpasso: Dalla Pria al 75’ e Perselli a tempo scaduto, regalano tre punti preziosi alle neroverdi e il primo dispiacere alle Titane – agganciate in vetta della Roma, che ha disputato sin qui una partita in meno.







SETTORE MASCHILE

Campionati Nazionali Hanno osservato il turno di riposo Under 16 e Primavera 4, quest’ultima per via degli impegni della Nazionale U19 di San Marino, impegnata nelle qualificazioni all’Europeo di categoria che si stanno tenendo ad Antalya, in Turchia. Domani l’ultimo impegno per i ragazzi di Bonesso, che incroceranno i pari età della Lettonia. Regolarmente in campo, invece, Under 15 ed Under 17. Niente da fare per le formazioni di Gennari e Cancelli contro il Modena che si impone rispettivamente 5-0 e 3-1. Nella sconfitta degli Allievi Nazionali, la rete sammarinese porta la firma di Nicko Sensoli che aveva sbloccato il punteggio in favore dei Biancoazzurri. I Canarini la ribaltano nella ripresa con Lisanti e Vicini, prima del rigore trasformato da capitan Crispino all’83’. Segna invece in apertura dei due tempi la formazione Giovanissimi modenese, avanti 2-0 dopo dieci minuti, prima di triplicare all’uscita dagli spogliatoi. A cavallo del 73’ gli ultimi due gol della partita. Campionati Regionali e Provinciali Rinviata la partita tra Academy Cattolica e Allievi Provinciali della San Marino Academy, che si recupererà il 28 novembre. Già consapevoli del turno di sosta invece Under 13 Provinciali B ed Esordienti PRO. In campo invece la squadra A dell’U13 Provinciale, superata dall’Accademia RiminiCalcio per 4-0 (2-1, 4-0, 2-0, shoot-out: 22-15). Fronte sammarinese, si segnala il gol di Muccioli nella prima delle tre frazioni di gioco. Vittoria domenicale per i Giovanissimi Provinciali A/9 di Baschetti, che superano 3-2 il Santerno. Succede quasi tutto nel secondo, dove i Titani ribaltano l’iniziale vantaggio di Montanari grazie alle reti di Guerra e Giordani. Immediata la replica ospite con Succi. A spingere i tre punti verso la San Marino Academy è Paolini, a segno al 33’. Niente da fare, invece, per l’Under 14 PRO: anche in questo caso il Modena si rivela un osso troppo duro, nonostante i biancoazzurri vadano in gol – ed in vantaggio – due volte. Merito della doppietta di Canarezza, poi nel finale di partita gli emiliani trovano lo spunto vincente con la doppietta di Rubino inframezzata dalla rete del neoentrato Zogaj. Il programma del settore giovanile maschile è completo con il pareggio per la Juniores Regionale di Venerucci, che ha ospitato la VIS Novafeltria sabato scorso. Vantaggio sammarinese al 24’ con Castellani e pareggio, sette minuti più tardi, di Antonini. Punteggio finale all’Ezio Conti di Dogana: 1-1.

SETTORE FUTSAL

Entrambe in campo e purtroppo entrambe sconfitte, le formazioni di futsal battenti bandiera della San Marino Academy. Nelle trasferte ostiche di Parma e Torino, le squadre di Selva e Pini vanno incontro a due domenica negative – dal punto di vista del risultato. Partendo dall’A2 Femminile, le Titane incrociavano a domicilio l’Academy Torino Futsal. Incontro equilibrato, che si è di fatto deciso negli ultimissimi minuti effettivi di gioco. Primo tempo appannaggio delle piemontesi, che arrivano all’intervallo avanti 2-0 per effetto delle reti di Daddato e Parlagreco. In avvio di ripresa è Lanzarotti ad accorciare le distanze, prima del botta e risposta tra Cuccu e Dulbecco per il momentaneo 3-2. Le padrone di casa trovano l’allungo vincente al 28’ con Campiofiorito, prima del gol della tranquillità al 25’ siglato da Daddato. Non va meglio all’U21, che hanno incrociato il Due G Futsal Parma nella prima di due occasioni consecutive. Quella di ieri era valevole per la seconda giornata di Coppa Emilia-Romagna, domenica prossima – sempre nel capoluogo di provincia – sarà campionato. Netto nel punteggio il successo parmense, maturato a margine di un primo tempo equilibrato. Alla prima sirena si gira infatti sull’1-1: Billi per il vantaggio sammarinese, Santarelli per il pareggio dei padroni di casa che nella seconda frazione di gioco scappano con Nasini, Mora Lopez (doppietta) ed Alici Biondi. Il gol di Sensoli arriva solo ad alleggerire il passivo finale di 7-2, al quale vanno imputati anche i centri di Zammali e Marzi.