UEFA: anche l’ASA al 1° Simposio sull’arbitraggio femminile

Anche il calcio e l’arbitraggio di San Marino, per tramite dell’Associazione Sammarinese Arbitri rappresentata da Stefano Podeschi, hanno preso parte al 1° Simposio UEFA dedicato all’arbitraggio femminile – organizzato gli scorsi 23-24 febbraio presso il quartier generale di Nyon. Al centro delle discussioni e dei confronti, le strategie più efficaci per poter assicurare il massimo e migliore supporto alle direttrici di gara – dal livello Grassroots a quello Élite.

Si è parlato ovviamente di approfondimenti tecnici, ma non solo. Il tutto, di fatto, è ruotato attorno al tema principale – riassumibile nella domanda “Come si può creare il miglior ambiente possibile per direttrici di gara e mantenere la posizione dell’Europa all’avanguardia dell’esperienza arbitrale?”. È facile comprendere, benché non sia affatto scontato riflettervi o intervenire efficacemente, come anche approfondimenti sulla gravidanza delle direttrici di gara ed il ritorno all’arbitraggio dopo il parto, nonché la dimensione psicologica ed il bilanciamento della doppia carriera risultino di primaria importanza ai fini degli obiettivi del simposio. Tutti i rappresentanti delle Federcalcio europee hanno fatto ritorno con una migliore comprensione e strumenti utili a fornire percorsi sostenibili che permettano alle donne non solo di entrare a far parte del sistema arbitrale, ma anche di progredire all’interno dello stesso e ricevere supporto adeguato dalle Associazioni arbitrali nazionali. Del resto, riprendendo le parole di Dagmar Damková (membro del Comitato Arbitrale UEFA): “Questo primo Simposio sull’arbitraggio femminile non vuole essere un mero scambio di opinioni o discorsi, ma intende anche favorire il ragionamento su cambiamenti pratici. La prossima generazione di direttrici di gara non ci giudicherà in base alle nostre intenzioni, piuttosto su quanto di concreto avremo costruito per loro”.

Non sono mancati approfondimenti sulla base delle esperienze di alcune Federcalcio europee. Ad esempio, muovendosi a partire dalla recente campagna di reclutamento sviluppata in Belgio, i delegati hanno lavorato in gruppo per valutare e rifinire le rispettive strategie nazionali sul tema. Importante tanto quanto il reclutamento, anche il mantenimento all’interno del sistema arbitrale degli effettivi in attività ha goduto di una dettagliata analisi. In tal senso, proprio oggi al San Marino Stadium è in partenza il secondo corso promosso dall’Associazione Sammarinese Arbitrale negli ultimi mesi.



