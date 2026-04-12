UEFA Share Futsal: Chiarabini e Osimani in Irlanda

UEFA Share Futsal: Chiarabini e Osimani in Irlanda.

Carlo Chiarabini, in veste di Head of Education, e Roberto Osimani, in qualità di Coach Educator, hanno partecipato - dal 30 marzo al 2 aprile a Dublino - ad un workshop UEFA dedicato ai nuovi corsi di formazione per allenatori di Futsal. I due hanno approfittato dell’occasione per illustrare lo stato di avanzamento del corso UEFA C Futsal in via di completamento a San Marino – e che rappresenta un’esperienza-pilota utile a preparare il campo per percorsi analoghi presso le altre Federazioni europee. Durante il workshop c’è stata anche la possibilità di presentare alcune proposte pratiche, sulle quali discutere e confrontarsi, in linea con i principi UEFA di “apprendimento basato sulla realtà”. Un’esperienza formativa che ha fornito spunti interessanti alla nostra realtà e che saranno utili per migliorare ulteriormente le modalità di svolgimento dei corsi per allenatori.

C.s. - FSGC

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