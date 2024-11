Ultima giornata per i campionati del mondo di danza sportiva: conferme e qualche sorpresa nei primi titoli assegnati. Estonia, Italia, Marocco, Germania e San Marino sul podio. Si chiudono stasera alle 20 i mondiali di danza sportiva di San Marino: 700 atleti da 36 nazioni in pista a ritmo di valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quick step, latino-americano, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive.

Ancora in svolgimento al Multieventi Sport Domus di San Marino i CSIT World Amateur Dancesport Championships. L'evento, che ha accolto coppie di ballerini di grande talento da tutto il mondo, sta celebrando da venerdì l'eccellenza della danza sportiva, regalando al pubblico emozioni e performance di altissimo livello. Tra i risultati di spicco, nella categoria World Championship Adult Master Classic Showdance il primo posto della coppia estone formata da Andres Liiv e Kristin Vaha, che battendo Germania ed Italia si è aggiudicata il titolo mondiale grazie ad un performance davvero innovativa. Trionfo di Armen Tsaturyan e Dominika Bergmannova, Independent Athletes, nella categoria Adult Latin, davanti a Italia e Moldova. Titolo mondiale per la categoria Over 35 a Graziano Brusciati e Maria Pipoli, che consolidano il primato dell’Italia nella disciplina davanti a Belgio e Stati Uniti. Anche gli over 55 sventolano il tricolore con Gaetano Ricciardelli e Lea Miranda che precedono la Germania del secondo e terzo posto. Titolo mondiale ten dance Under 16 a Federico Vallini e Bianca Ferri mentre vola in Marocco il titolo di Campione del Mondo Latino Under 21 con Giuseppe Guagliardito e Yasmin Beatrice Aizara. Ancora Italia sul gradino più alto del podio con Straordinaria la performance della coppia sammarinese formata da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini che hanno brillato nella categoria World Championship Adult Master South American Showdance, conquistando l'argento con una coreografia coinvolgente e di alto impatto tecnico. Oro per l’Italia con Vincenzo Mariniello e Sara Casini. “Questo successo rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Repubblica di San Marino, che ha dimostrato nuovamente il proprio valore anche sul palcoscenico internazionale” così gli artisti della associazione Move Dance di San Marino appena scesi dal podio. Con questo evento San Marino si conferma una delle capitali mondiali della danza sportiva, offrendo una piattaforma di prestigio per talenti emergenti e professionisti affermati. La risposta del pubblico è stata a tutti gli effetti oltre le aspettative: tribune gremite per tutta la giornata e, ieri sera, complice l’esibizione della coppia sammarinese, un tripudio di bandiere bancoazzurre.

