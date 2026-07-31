Ultimo mese per partecipare al Concorso letterario e giornalistico del CONS

Scade il prossimo 31 agosto la partecipazione alla quarta edizione del Concorso letterario e giornalistico promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. C'è tempo fino alle ore 12 di lunedì 31 agosto per presentare le opere. Il tema è "Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino". Il concorso, patrocinato dalle Segreterie di Stato per lo Sport e per l'Istruzione, è aperto ai partecipanti di ogni Paese e intende promuovere e valorizzare lo sport sammarinese attraverso la creatività e la narrazione. I partecipanti potranno sviluppare il proprio elaborato scegliendo tra tre tracce: una storia sportiva ambientata nella Repubblica di San Marino; il racconto di uno o più atleti sammarinesi, reali o di fantasia, alle Olimpiadi Invernali; oppure la partecipazione di uno o più atleti sammarinesi, reali o di fantasia, ai Giochi del Mediterraneo. L'iniziativa è articolata in diverse sezioni dedicate sia agli adulti sia agli studenti. Oltre alle categorie già previste per gli studenti delle Scuole Superiori e del Centro di Formazione Professionale, da questa edizione è stata introdotta una nuova sezione riservata agli studenti della Scuola Media della Repubblica di San Marino e agli studenti sammarinesi che frequentano le scuole medie all'estero. Sono ammessi elaborati scritti, giornalistici, grafici e audiovisivi, secondo le modalità indicate nel bando. Tra le tipologie previste figurano racconti, poesie, romanzi brevi, studi storico-letterari, articoli per la carta stampata e il web, prodotti radiofonici e televisivi, oltre a disegni, elaborati grafici e contenuti audio-video. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 21 settembre 2026 alle ore 18, nell'ambito di Sport in Fiera. Il bando completo e tutte le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

c.s. CONS







