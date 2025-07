Un altro podio per il Team Roc’n’DeA: Alessandro Aguilar trionfa in Gara 1 a Misano

Dopo il round del Mugello che ha rappresentato il giro di boa della stagione, il Team Roc’n’DeA è tornato in pista nel weekend a Misano World Circuit, sede del quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità. Come lo scorso anno, nell’appuntamento della CIV Racing Night, Alessandro Aguilar Carballo ha centrato la vittoria in Gara 1 della PreMoto 3, sfruttando al meglio le sue abilità sul bagnato. Una grande rimonta per il portacolori del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA che partiva dalla sedicesima posizione in griglia e che in pochi giri si è portato tra i piloti in testa per poi spuntarla per soli tre decimi. Ottima prova anche per Lorenzo Fino, che ha chiuso in quinta posizione. Sedicesimo posto per Alessio Paglioni, mentre Kevin Cancellieri è incappato in una caduta al secondo giro. In Gara 2 Aguilar non è riuscito a ripetere la rimonta del giorno precedente e a tenere il passo dei primi, chiudendo in dodicesima posizione ma confermando il 2° posto in classifica generale. Cancellieri, invece, partiva dalla sesta casella in griglia ed è rimasto nel gruppo dei piloti che si sono giocati il 2° e 3° gradino del podio, terminando in ottava posizione. Quindicesimo posto per Lorenzo Fino e diciottesimo per Paglioni. In pista a Misano anche i portacolori del Team Roc’n’DeA della Yamaha R7 Cup per il quarto appuntamento stagionale. Per Ioannis Peristeras, che scattava dalla sesta posizione in griglia di partenza, è arrivato il 5° posto finale mentre Vito Iconomu ha chiuso in ventottesima posizione. Il prossimo appuntamento in calendario, per il Team Roc’n’Dea, è per il primo weekend di settembre a Imola.

PreMoto 3

Gara 1

1° Alessandro Aguilar Carballo

5° Lorenzo Fino

16° Alessio Paglioni

Ret. Kevin Cancellieri

Gara 2

8° Kevin Cancellieri

12° Alessandro Aguilar Carballo

15° Lorenzo Fino

18° Alessio Paglioni

Yamaha R7 Cup

Gara

5° Ioannis Peristeras

28° Vito Iconomu

c.s. Team Roc’n’DeA

