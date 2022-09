Un assist per la Pace e i Diritti", venerdì 9 Settembre ore 14.30 Palestra Multieventi

Partita di Basket in carrozzina tra due squadre formate da personaggi noti maschili e femminili dello sport, della politica, della società civile sammarinese e dagli ospiti con o senza disabilità. Un momento sportivo e culturale che darà idealmente lo start a “Tuttavia…che Spettacolo!”, voluto per aprire il cuore e la mente sull'importanza di valori quali la condivisione, l'inclusione e la pace. Per tanti fattori, la guerra in primis, il mondo intero sta attraversando un momento di grande difficoltà. Un eventuale e ulteriore deterioramento dei conflitti, sommato agli egoismi di Stato, alla sottovalutazione di altre sfide che il pianeta in cui viviamo ci sta indicando giorno dopo giorno, all’agire del pensiero dominante improntato allo scarso rispetto verso chi è diverso, potrebbero causare danni ancor più gravi se non irreparabili, in termini di convivenza e di sopravvivenza.

Per questo abbiamo voluto inserire nel programma alcuni momenti che vedono legati tra loro Pace e Diritti, in quanto riteniamo che riflettere e attivarsi per la loro affermazione sia di fondamentale importanza dato che l’assenza di uno di questi due elementi compromette l’esistenza dell’altro.

Ringraziamo, tra gli altri, sin da ora per il loro “assist” ai valori di cui sopra: Belluzzi Andrea, Segretario di Stato all'Istruzione Benedettini Elia, Portiere della Nazionale Sammarinese Calcio Berti Gian Marco, Atleta sammarinese medagliato Tokyo2020 Bonini Massimo, ex Calciatore professionista Brighi Matteo, ex Calciatore professionista Fabbri Valentina, ex Cestista professionista Floccari Sergio, ex Calciatore professionista Lonfernini Teodoro, Segretario di Stato allo Sport Oddera Vanni, Campione Free Style Motocross Pelliccioni Michela, Membro del Consiglio Grande e Generale Rinaldi Tommaso, ex Cestista professionista Selva Vladimiro, Membro del Consiglio Grande e Generale Tremolada Niko, Pilota Go Kart questi ed altri ancora comporranno le due squadre guidate da: Daniela Veronesi, Coach squadra bianca - Assistente Coach Dmytro Kroitoru Gabriella Rossi, Coach squadra azzurra - Assistente Coach Andrea Renzi. Arbitra la partita il Sig. Massimo Dolci di Verucchio

Speaker e commentatori: Lorenzo Giardi Ettore Pazzini Si ringrazia, inoltre, il Consorzio Terra di San Marino e La Serenissima per il loro contributo alla partita. Sarà presente anche una piccola postazione per i "tiri liberi", ricordiamo infatti che l'intero ammontare delle libere offerte raccolte durante le 3 giornate sarà destinato:

- alla Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, la quale svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti con disabilità, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati

- ai bambini con disabilità assistiti dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Vi aspettiamo numerosi!

Il Programma completo della manifestazione è disponibile sul sito http://www.attiva-mente.info/ per ulteriori informazioni contattaci scrivendo a mototerapiarsm@gmail.com o su Whatsapp al 337 1010500

