Un fine settimana tra rally, supercar e kart per i piloti della Scuderia San Marino

Procede spedita l’estate dei piloti della Scuderia San Marino, che nel primo weekend di agosto saranno impegnati nel Rally di Salsomaggiore Terme, al Nürburgring con le SuperCar e anche coi kart. Il campionato Coppa Rally di Zona (CRZ) fa tappa a Parma, più precisamente a Salsomaggiore Terme per ospitare l’omonima gara. Per il team sammarinese prenderanno parte due equipaggi: Marco Maiani farà squadra con Alessandro Podeschi, mentre Nicolas Pancotti sarà navigato da Diego Zanotti. L’ADAC GT Masters sbarca in Germania per il quinto appuntamento del calendario, Mattia Drudi correrà nel fine settimana sulla pista del Nürburgring. Chi è appena tornato dall’estero è Giacomo Marchioro, che dopo la gara a Le Mans prosegue coi kart il suo impegno nel Campionato Italiano Rotax ad Ala, in provincia di Trento.

c.s. Scuderia San Marino