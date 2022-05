Un maggio di gare in acque libere per Arianna Valloni

Un maggio di gare in acque libere per Arianna Valloni.

È entrata nel vivo la stagione delle acque libere per Arianna Valloni. Dopo l’esperienza in Coppa Europa dello scorso 24 marzo ad Eilat, dove ha chiuso la 10 km in 2 ore e 16 minuti, la nuotatrice biancazzurra ha affrontato altre due prove del circuito continentale e una del circuito iridato nelle ultime tre settimane. Il 13 maggio, a Piombino, ha concluso la sua gara in 33esima posizione su 50 atlete al via con il tempo di 2h e 11’. Sette giorni più tardi, al Alghero, ha terminato la prova in 2h e 8’, chiudendo al 24° posto. Lo scorso 28 maggio è scesa in acqua a Setubal, in Portogallo, per la Coppa del Mondo. Una prova condizionata dal forte vento, dal mare grosso e dalle correnti contrarie. Condizioni che hanno spinto il suo tecnico, Fabrizio Antonelli, a fermarla dopo 6 km. “Non aveva senso rischiare – commenta l’allenatore -, ho preferito fermarla, anche se lei avrebbe voluto continuare. Ha fatto comunque un bel percorso e sta migliorando. A Piombino ed Alghero è andata bene, soprattutto nel secondo appuntamento, senza muta, altro elemento che condiziona un po’. Il salto che ha compiuto è grande, la realtà che sta affrontando non è facile e ci vuole un po’ per ambientarsi. È una ragazza determinata, che continua ad allenarsi con grande volontà e sono certo che il lavoro che sta facendo e l’impegno che ci mette la ripagheranno”. Prosegue intanto la preparazione in vista del prossimo impegno internazionale, il Campionato del Mondo che la vedrà impegnata a fine giugno a Budapest. Data la concomitanza delle date non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo ad Orano.

c.s. CONS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: