Un piccolo stato lascia il segno ai Campiona Europei di corsa in montagna

Un piccolo stato lascia il segno ai Campiona Europei di corsa in montagna.

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 15 atleti della nazionale sammarinese di atletica leggera hanno preso parte agli European Off Road Championships ad Annecy, in Francia. Il primo giorno di gare é stato caratterizzato da una pioggia torrenziale che ha ulteriormente aumentato le asperità di una giornata che prevedeva lo svolgimento delle competizioni vertical su un ripido percorso di 7 km. Per San Marino sono stati chiamati alla partenza i giovani Teo Romairone e Anita Bonini nella categoria under 20. A seguire é stato dato il via alla gara élite maschile dove a rappresentare i colori biancazzurri sono stati Marco Francioni, Roberto Pazzaglia e Stefano Benvenuti, giunti rispettivamente in 61ª, 66ª e 69ª posizione. A concludere la mattinata é stata la gara élite femminile dove é da rilevare il lodevole risultato della sammarinese Valentina Venerucci che si conferma sempre più specialista della disciplina e termina la sua prima fatica di trasferta al 27º posto su 57 arrivate tra i migliori talenti europei di specialità. Il mattino successivo era in programma il trail, gara più lunga della competizione con uno sviluppo di 58 chilometri, partenza a Faverges e arrivo sul lago di Annecy. La nazionale sammarinese, in questo caso, ha presentato atleti esclusivamente nella competizione maschile dove Michele Rastelli, Giulio Ceccoli e Simone Ciavatta sono tutti riusciti a terminare il loro sforzo entro il tempo limite e hanno conquistato la 74ª, 75ª e 76ª piazza in una gara dove i padroni di casa transalpini hanno monopolizzato il podio. Domenica 2 giugno si sono svolte le gare di Up & Down, anche in questa occasione caratterizzate dalla diffusa presenza di fango lungo al percorso. Nella categoria under 20 la nazionale del Titano ha schierato i giovani Rafael Mini - atleta più giovane alla partenza - e Matilde Ceccoli. A livello assoluto la corsa maschile ha visto la presenza dell'ormai esperto Michele Agostini, coadiuvato dai connazionali Lorenzo Bugli e Davide Venerucci, all'esordio internazionale. Nonostante la minor esperienza proprio quest'ultimo ha ottenuto il miglior piazzamento tra i biancazzurri, facendo valere le sue doti da discesista, concludendo la gara in 63ª posizione e precedendo i compagni Bugli e Agostini che hanno chiuso in 64ª e 66ª posizione. In ambito femminile é tornata a gareggiare Valentina Venerucci che, in una gara probabilmente a lei meno congeniale rispetto a quella di venerdì, si é piazzata al 32º posto. Assieme a lei ha preso parte alla corsa Chiara Guiducci che ha terminato la sua fangosa fatica in 56ª posizione. Prossimamente la nazionale di corsa in montagna del Titano sarà chiamata a un impegno a Gibilterra in occasione dei Campionati Europei dei Piccoli Stati prima del ritorno al tradizionale Trofeo Vanoni in quel di Morbegno a fine ottobre.

c.s. Chiara Guiducci, Membro della Federazione Sammarinese Atletica Leggera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: