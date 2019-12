Un pieno di medaglie a Lubiana

Si è conclusa positivamente l’ultima trasferta dell’anno nella città di Lubiana (SLO) per la delegazione di ginnastica ritmica della FSG formata dalla Tecnica Serena Sergiani, dal giudice Monica Leardini e dalle atlete Gloria Ambrogiani, Gioia Casali Annalisa Giovannini, Emma Guida, Carol Michelotti e Camilla Rossi. Incetta di medaglie al “30° New Year Cup Moste 2019- FIG Competition & 5. Mini Cvetka 2019”, competizione questa, alla quale hanno partecipato oltre 250 ginnaste provenienti da nazioni quali Bosnia, Croazia, Germania, Israele, Italia, Russia, Serbia, Slovenia, Svizzera e San Marino. Zona podio in ogni categoria in cui la FSG ha schierato le sue rappresentanti, partendo dalla piccola Carol Michelotti che ha conquistato tre medaglie d’oro, precisamente alla fune, al corpo libero e all around; seguono Gloria Ambrogiani, medaglia d’argento alle clavette, medaglia d’oro al nastro e medaglia di bronzo all around e Gioia Casali, medaglia d’argento al cerchio, medaglia di bronzo alle clavette e 5° all around. Medaglie anche per la ginnasta Emma Guida: bronzo alla palla, oro al nastro e bronzo all around. Le compagne di squadra Annalisa Giovannini e Camilla Rossi si sono classificate all’8° e 10° posto alla palla,maggiori soddisfazioni alle clavette con un 5° posto di Camilla e 8° posto di Annalisa. Ottima la tenuta di gara delle più piccole (2008 /2010) concentrate e determinate alle prime esperienze in campo internazionale. Davvero molto buoni anche i risultati delle ginnaste nella categoria pre-junior 2007, dove il livello è tecnicamente molto elevato e la competizione ha visto la partecipazione di un importante numero di atlete. Grandi soddisfazioni da parte delle allenatrici e complimenti alle ginnaste dalla Federazione Sammarinese Ginnastica.



