Un poster per ogni destinazione turistica. Anche quest’anno il gran premio Red Bull di San Marino e della riviera di Rimini viene raccontato da sei manifesti personalizzati San Marino e i comuni della Riviera comunicano direttamente l’evento utilizzando le declinazioni del poster ufficiale.

Un poster per ogni destinazione turistica. Anche quest’anno il gran premio Red Bull di San Marino e della riviera di Rimini viene raccontato da sei manifesti personalizzati.

Obiettivo condiviso: incrementare l’affluenza turistica che lo scorso anno, dei 74,4 milioni complessivi di indotto economico generato, riguardò per oltre 31 milioni la spesa per alloggi.



Nuovo impulso per la promozione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano World Circuit dal 6 all’8 settembre. Visto il successo nelle precedenti edizioni, per il terzo anno il poster ufficiale è stato declinato in sei versioni dalla Drudi Performance. Al fianco dei promotori istituzionali, entra quindi in gioco direttamente anche il territorio con una comunicazione promossa dai Comuni della Riviera di Rimini (Bellaria–Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) e della Repubblica di San Marino. Nel frattempo, procede bene la prevendita anche per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna del 22 settembre, secondo appuntamento di un mese straordinario nella Motor Valley con due gran premi in 15 giorni. É stata prolungata la promozione che prevede lo sconto del 30% dedicato ai possessori del biglietto del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tutte le promozioni sono disponibili sul sito https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp2/ L’obiettivo condiviso è quello di arricchire con ulteriori contenuti il ‘prodotto MotoGP’ che nel 2023, sotto il profilo dell’indotto economico generato sul territorio è stato misurato da Trademark Italia in 74,440 milioni. Nel dettaglio, le spese più rilevanti del pubblico nel weekend dell’evento riguardano i 31,3 milioni per l’alloggio, 18,7 milioni spesi in ristoranti e bar, 11,4 milioni per lo shopping. Da domani i poster dedicati alle singole località viaggeranno sui social network, saranno utilizzati nelle affissioni e saranno a disposizione degli appassionati che vorranno averne aggiornare la collezione, ritirandoli negli uffici IAT di ogni Comune e all’Ufficio del Turismo di San Marino. Le differenze dei poster sono nelle tonalità dei colori e la personalizzazione evidente con la citazione della località. Tutte queste operazioni rientrano all’interno del progetto di marketing territoriale che coinvolge tutti gli strumenti digitali a disposizione delle singole Amministrazioni, dei rispettivi uffici di promozione turistica e di quelli verticali legati a Motor Valley e Riders’ Land. Da domani sarà online anche un video prodotto da Red Bull, title sponsor del Gran Premio, per promuovere l’appuntamento nella Motor Valley, mentre nel corso delle trasmissioni in diretta delle prossime gare su SKY sarà visibile una promozione dedicata al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini Il coinvolgimento della Repubblica e dei comuni sarà ancora più forte con l’avvicinarsi delle gare, grazie agli eventi collaterali del calendario di The Riders Land Experience che metteranno a sistema le manifestazioni legate alla MotoGP. Ogni Amministrazione, affiancata dai motoclub e dagli appassionati, proporrà il proprio racconto, così come il circuito, con la MWC Square sempre aperta per accogliere i fans e gli appassionati durante la settimana.

Ufficio Stampa Misano World Circuit

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: