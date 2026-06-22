Un successo l’ACS/ASS Motor Show, raduno di veicoli storici organizzato dall’Automobile Club San Marino

Domenica 21 giugno, in una giornata caratterizzata da temperature molto elevate, si è svolto l’ACS/ASS Motor Show, raduno di veicoli storici organizzato dall’Automobile Club San Marino. La base dell’evento è stata l’Aeroclub di San Marino, alla Torraccia, dove una ventina di automobili e alcune motociclette si sono ritrovate alle ore 9:00 per le iscrizioni. Alle 9:30 il corteo ha preso il via, attraversando le località di Ospedaletto, Montescudo, Albereto, Gesso, Montelicciano, Cerbaiola e Montegiardino, fino a raggiungere la zona industriale di Ca’ Chiavello a Faetano. Qui si sono svolte prove di regolarità turistica e giochi ludico-ricreativi, che hanno animato la parte centrale della manifestazione. Successivamente il gruppo ha proseguito il percorso attraversando Città di San Marino, Borgo Maggiore e Domagnano, per poi fare rientro all’Aeroclub di Torraccia. La giornata si è conclusa con il pranzo conviviale curato da "Il Veliero" e le premiazioni finali. Per la categoria auto, la vittoria è andata a Gualtieri Fabio e Orazio, seguiti da Matteo Neri al secondo posto e Marzi Corrado al terzo. Nella categoria moto Tomassoni Mauro.

C.s. - Automobile Club San Marino







