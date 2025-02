Un weekend da sogno per l’Olimpus

Un weekend da sogno per l’Olimpus che tra i campionati regionali cadetti a Parma e il meeting “Sportissimo” di Ancona conquista ben 6 nuovi record nazionali. A Parma aprono le danze Giulio Ceccoli e Diletta Dimilta che, rispettivamente con 3:06.95 e 3:29.8, portano a casa i nuovi record nazionali sulla distanza 1000 metri maschile e femminile, seguiti dalle buone performance di Elia Casadei (3:17.94), Cristian Raschi (3:21.26), Alessandro Ceccoli (3:28.60) e Gatti Marvin Ronald (3:33.61); Sempre ai campionati regionali grande gara di Roberto De Luca che registra una misura di 11.84 nel salto triplo, portando a casa il titolo di vice campione regionale e il nuovo record sammarinese. Ci spostiamo poi ad Ancona, al meeting “Sportissimo”, dove la staffetta 4x200m ragazzi formata da Cristian Burgal Alfaro, Mattia Angelini, Michelangelo Fabbri e Stephane Maroncelli conquista terzo posto e nuovo record sammarinese ragazzi con un tempo di 2:02.69; Buona anche la prestazione della staffetta ragazze che registra un 2:13.35 di Martina Galvagni, Nicole Battelli, Chantal Mularoni e Annalisa Martelli. Nuovo record nazionale anche dalla staffetta 4x200m cadetti, che vede Marcello De Luca, Andrea Zafferani, Rodolfo Fagnini e Roberto De Luca conquistare primato sammarinese e quarto posto con un tempo di 1:46.62, seguiti dalla staffetta cadette che registra un buon 2:01.34 da Rebecca Oppioli, Ilaria Zannoni, Martina Poggiali e Diletta Dimilta; in chiusura un ottimo quarto posto nel salto in lungo per Federico De Gregorio con 5.22 e il nuovo record sammarinese sui 600m cadetti con un tempo di 1:41.47 che porta la firma di Raschi Cristian.

