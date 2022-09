Un weekend intenso per gli amanti delle due ruote sammarinesi

Un weekend intenso per gli amanti delle due ruote sammarinesi.

Sventola alta la bandiera bianco azzurra sul campionato italiano Major di enduro! Quello che si è visto a Bergamo è stato un weekend di grande enduro. Una zona famosa per questo sport che ha visto nascere tantissimi campioni delle ruote tassellate, ma questo weekend a Bergamo la bandiera più alta di tutte è stata quella sammarinese, portata alla vittoria da Christian Monaldi (Mc Titano). Una gara non facile e che ha concesso pochi sconti dovuta sopratutto alla zona che per quanto bella è risulta anche impegnativa. Monaldi si distingue come sempre nelle tre speciali e alla fine della giornata sale sul terzo gradino del podio. Punti preziosi per la classifica generale che lo vede incoronato Campione Italiano! Complimenti da tutto il direttivo della Federazione Sammarinese Motociclistica. Bene anche Fabrizio Muccioli (Mc Titano) che chiude il campionato in 16° posizione.

Non solo polvere e fango questo weekand ma anche corse su pista, tre le gare più importanti per i piloti della FSM: MotoGp e Moto3, a Motegi in Giappone, e SBK a Montmeló in Catalunya.

MotoGp - Non è stato un weekend facile per Enea Bastianini (Mc San Marino) per la prima volta con una motoGP su questo circuito, come sempre però ha dato il massimo per portare a casa punti preziosi. Nelle qualifiche del sabato è la pioggia la vera protagonista, la mattina una caduta in curva 5 lo estromette dalle qualifiche pomeridiane. Parte dalle 15° casella la domenica, in una griglia decisamente fuori dal comune. Quasi tutti i piloti più veloci partono dalle retrovie. Enea Guida veloce e cerca di sfruttare al meglio i cavalli della sua desmosedici, si porta all'ultimo giro alle spalle di Bagnaia che scivola a poche curve dall'arrivo permettendogli di chiudere il weekend in 9° posizione alle spalle di Quartararo.

Moto3 - Weekend iniziato nel migliore dei modi si rileva invece da dimenticare per Tatsuki Suzuki (Mc San Marino). Nelle qualifiche del sabato vola, guida veloce e pulito. Termina la giornata con una meritatissima pole position. Le aspettative per la domenica ci sono e viene dato per favorito. La partenza è buona, si batte da subito nel gruppo di testa. A pochi giro dall'inizio però un highside lo butta a terra. Finisce cosi per lui il GP del Giappone, peccato davvero.

SBK - Altro clima invece in Catalunya, splende il sole sulle gare del weekend e su un Luca Bernardi (Mc Titano) in ottima forma. Parte in Gara1 dalla 17° posizione, già dai primi giri però si vede che ha del potenziale in più pronto per essere giocato, purtroppo un contatto in fase di sorpasso le mette fuori gioco, per fortuna senza conseguenze. In Gara2 parte ancora più agguerrito, mette a segno un sorpasso dietro l'altrp e si porta sul traguardo in 11° posizione. Prossima tappa in Portogallo l'8 e il 9 ottobre.

c.s. Francesco Antimi FSM

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: