Una buona universiade per la ginnasta Lucia Castiglioni

Si è conclusa sabato 13 luglio, la partecipazione della delegazione della FSG alla 30° edizione delle Universiadi di Napoli, manifestazione multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da tutto il mondo, secondo evento come importanza e dimensioni solo alle Olimpiadi. La Federazione Sammarinese Ginnastica era presente con l’atleta senior Lucia Castiglioni e la tecnica Monica Leardini. Nella prima rotazione Lucia ha gareggiato con gli attrezzi cerchio e palla conquistando ottimi punteggi: 12,950 al cerchio qualificandosi 28’ e 26’ alla palla con 13,250, superando ben 6 nazioni. Nella seconda rotazione, con il nastro, Lucia ha portato a casa una buona esecuzione 11,150 e si è piazzata al 26’ posto. Buona anche l’esecuzione alle clavette che, per una sfortunata perdita sul finale, non le hanno permesso di ottenere il punteggio sperato, 11,900 piazzandosi al 28’ posto. Nella classifica generale dei due giorni di gara, Lucia ha conquistato la 29' posizione superando Belgio, Danimarca e Argentina. La FSG è soddisfatta della prestazione e dei risultati dell' atleta sammarinese alla sua prima Universiade, il livello della competizione è stato molto alto e i due giorni di gara molto emozionanti. Lucia ha affrontato la gara con impegno, determinazione e tanto entusiasmo.