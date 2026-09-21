Una foratura e Guerrini-Prusak abdicano in Spagna

Una foratura e Guerrini-Prusak abdicano in Spagna.

Una gara bellissima il Repsol Ecorally A Coruña, nona prova del FIA Ecorally Cup, piena di emozioni purtroppo anche negative per l'equipaggio Guerrini-Prusak, battente bandiera di San Marino. Alla nona prova speciale su quattordici, mentre la Lancia Ypsilon lottava tra il secondo e terzo posto, la ruota anteriore destra ha cominciato a sgonfiarsi per poi distruggersi del tutto a 8 chilometri dalla fine della speciale. "Impossibile continuare sul cerchione in una ripida discesa piena di tornanti", sono state le prime parole di Guido Guerrini al riordino di As Pontes. Fino a quel momento la gara del duo bianco azzurro era stata ottima, con il maggior numero di zeri (passaggi perfetti senza nessuna penalizzazione) tra tutti i 57 equipaggi. "Stavamo andando davvero bene, la Lancia Ypsilon su percorsi veloci è davvero performante ed è un peccato aver dovuto mollare. Potevamo riprendere la gara il pomeriggio con una forte penalizzazione ma piuttosto che lottare per la quarantesima posizione abbiamo preferito rimettere a posto l'auto in vista della trasferta di Madeira che effettueremo direttamente da qui senza tornare in Italia", ha commentato Guerrini. La coppia belga Dechamps-Secretin ha dominato la regolarità lasciandosi alle spalle i portoghesi Carpinteiro-Figueiredo, i cechi Žďárský-Nábělek e gli spagnoli Pérez Aicart-Herrera. I consumi hanno ribaltato la classifica con Dechamps sceso al secondo posto lasciando la vittoria a Žďárský, che con sei vittorie stagionali eguaglia il record di Guerrini del 2025. Terzo Pérez Aicart, poi Carpinteiro Albino e quindi Silva, che riaprono la lotta per il terzo posto mondiale. Ottima prova dell'ex Formula 1 Stefano Modena, che con un settimo posto conquista 4 punti preziosi e riporta la bandiera italiana nella classifica iridata. Anche se il titolo è stato assegnato, non mancheranno di interesse le due gare che caratterizzeranno il finale di stagione: Madeira a inizio ottobre con punteggi maggiorati del 50% e Dolomiti a metà mese a chiudere il campionato.

C.s. Fams

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: