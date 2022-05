Una settimana al via del Giro del Monte di San Marino! Iscrizioni aperte online

Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana (scopri il percorso su Strava o Garmin Connect). Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics sul tracciato di 300 mt e 1000 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Durante e dopo la manifestazione street food e Dj set nel piazzale Lo Stradone, nel centro storico di San Marino. Un Giro del Monte che, forte della sua tradizione, la passione dello staff e l’impiego delle nuove tecnologie vuole diventare sempre più l’evento per tutti gli appassionati di sport, ambiente e tradizioni. Le iscrizioni online, il programma e le offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com Calendario gare, programmi e iscrizioni on-line

Cs Track&Field San Marino

