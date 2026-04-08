“Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino” il tema del quarto Concorso Letterario e Giornalistico del Cons

“Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino” il tema del quarto Concorso Letterario e Giornalistico del Cons.

“Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino” è il tema del quarto Concorso letterario e giornalisticopromosso dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, allo scopo di favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e agevolare gli studi specializzati in materia di sport legati al Titano. Il concorso, patrocinato dalle Segreterie di Stato allo Sport e all’Istruzione, conferma la formula che estende la partecipazione a tutti i Paesi, per veicolare l’immagine sportiva migliore della Repubblica di San Marino. È stato presentato oggi (mercoledì 8 aprile) presso la sede della Segreteria di Stato per lo Sport alla presenza dei Segretari di Stato Rossano Fabbri e Teodoro Lonfernini, il presidente del Cons, Christian Forcellini, e il presidente della commissione giudicatrice del concorso, Xavier Jacobelli. “Per noi è un’iniziativa importante - ha detto il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri -, che favorisce la collaborazione con il mondo dell’istruzione, un ambito su cui investiamo con convinzione. Rappresenta anche un’occasione per evidenziare il ruolo centrale dello sport nella società sammarinese. Il concorso è un appuntamento sempre più rilevante, capace di avvicinare al mondo olimpico attraverso la cultura”. Il Segretario di Stato per per l’Istruzione, Teodoro Lonfernini, ha sottolineato che “l’unione tra pratica sportiva e dimensione culturale ed educativa è da ritenersi un elemento distintivo di questo concorso. Sport e cultura non sono mondi separati, ma si integrano pienamente. Il concorso letterario e giornalistico del Cons è diventato una realtà consolidata”. Il tema è suddiviso in tre tracce a scelta: una storia di carattere sportivo generale ambientata nella Repubblica di San Marino; una riguardante uno o più atleti sammarinesi (realmente esistiti oppure di fantasia) alle Olimpiadi Invernali; uno o più atleti sammarinesi (realmente esistiti oppure di fantasia) ai Giochi del Mediterraneo. “Proseguiamo con soddisfazione questa iniziativa - ha spiegato il presidente del Cons, Christian Forcellini -, che consente di valorizzare ulteriormente lo sport sammarinese attraverso il racconto delle imprese sportive. Come nelle edizioni precedenti, il concorso sarà aperto a tutti, con due sezioni distinte dedicate agli studenti. Quest’anno, inoltre, abbiamo scelto di collocare la premiazione nel contesto di Sport in Fiera per rafforzare il legame tra giovani, sport e cultura”. Da quest’anno è stata aggiunta una nuova sezione: oltre alle classiche rivolte ai residenti di ogni Paese e agli studenti della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino e al Centro di Formazione Professionale della Repubblica, e sammarinesi iscritti alle scuole secondarie superiori di altri Paesi, c'è una sezione rivolta agli studenti della Scuola Media della Repubblica di San Marino e agli studenti sammarinesi cittadini e residenti iscritti alla scuola media di altri Paesi. Novità sulla premiazione: la cerimonia è fissata per domenica 21 settembre alle ore 18:00 in occasione di Sport in Fiera 2026 proprio per sottolineare il legame con le nuove generazioni e il mondo della scuola. “Esprimo un grande apprezzamento - ha detto il presidente della commissione giudicatrice, Xavier Jacobelli - per l’estensione del concorso agli studenti delle scuole medie. Promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani è sempre stato uno dei nostri obiettivi principali. Vogliamo offrire loro la possibilità di vivere e raccontare le imprese degli atleti, portando queste esperienze direttamente nelle scuole". Le opere, tra gli elaborati scritti o grafici e gli audiovisivi, possono essere presentate entro il 31 agosto, alle ore 12:00. Si può scegliere tra pubblicazioni, testi, poesie, romanzi, studi storico-letterari oppure raccolte di racconti di pura creazione (non oltre 12.000 battute spazi inclusi); articoli per quotidiani, oppure riviste, testate web, testata radiofonica o televisiva (non oltre 6.000 battute spazi inclusi); audio, video oppure audiovideo della durata massima di 5 minuti, disegni o grafiche. Sono previsti premi in denaro nelle tre sezioni. Il bando completo è disponibile nel sito ufficiale del Cons (www.cons.sm). La Commissione giudicatrice è presieduta dal popolare giornalista Xavier Jacobelli, con il presidente del Cons, Christian Forcellini; il responsabile della comunicazione del Cons, Massimo Boccucci; i dirigenti delle Scuole Medie e Superiori, Remo Massari e Giacomo Esposito; i docenti Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni esperti in materie letterarie.

C.s. - CONS

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