Uova di cioccolato solidali: La Fiorita sostiene l’iniziativa di “Festa per far Festa”

Anche La Fiorita sostiene l’iniziativa dell’associazione “Festa per far Festa” che, attraverso la vendita di uova di cioccolato, raccoglie fondi da destinare all’associazione “La prima coccola”. Lo scopo della vendita benefica è contribuire all’acquisto di un sistema integrato multimediale che permette di eseguire osservazioni della motricità spontanea, delle tappe di sviluppo psicomotorio, della relazione tra genitori e bambino nell’ambulatorio di follow up del neonato a rischio. Dal 2014, infatti, La prima coccola si occupa di sostenere le famiglie dei bambini nati prima del termine di gestazione o affetti da patologie che necessitano di cure nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini. A poco più di una settimana dalla Pasqua la dirigenza gialloblù ha deciso di sostenere questo nobile progetto con l’acquisto di una trentina di uova di cioccolato, distribuite a giocatori e staff tecnico.

Ufficio stampa La Fiorita