L’Assemblea elettiva della Federazione Sammarinese Vela, riunitasi ieri sera presso le sale del Cons, ha eletto per acclamazione Marino Federico Fattori alla guida della Federazione anche per il prossimo quadriennio. Confermato per acclamazione in blocco anche il Consiglio Direttivo con Carlo Daniele (Vice Presidente), Tommaso Valentini (Segretario), Martina Tosi (Tesoriere) e Lorenzo Parma (Consigliere).

