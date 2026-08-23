Veronica Alejandra Bustos sfiora il podio a Lubiana: ottava assoluta nella mezza maratona

Ottima prestazione per Veronica Alejandra Bustos alla Ljubljana Inline Skating Half Marathon, disputata domenica 23 agosto nella capitale slovena. L'atleta sammarinese ha completato i 21 chilometri in 55'19", conquistando l'8° posto nella classifica generale femminile e il 2° posto nella categoria U50. Un risultato di rilievo per Bustos, che assume un significato ancora maggiore considerando il percorso compiuto nell'ultimo periodo. Nel novembre 2024, infatti, Veronica era stata vittima di un grave infortunio durante un allenamento, che l'aveva costretta a uno stop di circa sei mesi. Un lungo periodo lontano dall'attività agonistica, affrontato con pazienza e determinazione prima di poter tornare progressivamente agli allenamenti e alle competizioni. Il ritorno è stato però segnato da risultati importanti. Già nella passata edizione della mezza maratona di Lubiana, Veronica aveva conquistato la vittoria nella categoria U50, fermando il cronometro a 55'37". Quest'anno, tornando sullo stesso percorso, è riuscita addirittura a migliorare il proprio crono di 18 secondi, chiudendo in 55'19". Un tempo che le ha permesso di classificarsi ottava assoluta tra le donne e di salire nuovamente sul podio di categoria, questa volta al secondo posto nella U50. Il risultato di Lubiana rappresenta quindi non soltanto un buon piazzamento in una competizione internazionale, ma anche un'importante conferma del percorso di recupero e della ritrovata continuità agonistica dell'atleta sammarinese che ha fatto sventolare in quel di Lubiana la bandiera biancoazzurra.. Con questa prestazione, Veronica Alejandra Bustos continua a portare i colori della Federazione Sammarinese Roller Sports nelle competizioni internazionali, dimostrando ancora una volta determinazione, esperienza e capacità di reagire alle difficoltà. Il miglioramento cronometrico rispetto alla scorsa edizione, ottenuto dopo il lungo percorso di recupero dall'infortunio, aggiunge ulteriore valore a un secondo posto di categoria che conferma Veronica tra le protagoniste della competizione.

C.s. FSRS







