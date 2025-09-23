Veronica Bustos porta in alto la bandiera sammarinese alla Berlino Marathon Inlineskating 2025

La capitale tedesca è diventata un tripudio di ruote e velocità lo scorso fine settimana, in occasione della Berlino Marathon Inlineskating 2025, la più grande maratona di pattinaggio in linea al mondo. Tra oltre 5.000 atleti provenienti da più di 60 Paesi, c’era anche la sammarinese Veronica Alejandra Bustos, portacolori della Federazione Sammarinese Roller Sports – settore corsa, che ha onorato i colori della Repubblica con una prova di grande determinazione e carattere. La maratona, che percorre i 42,195 km della storica Berlin Marathon, ha offerto agli atleti uno scenario mozzafiato: dal Tiergarten al Reichstag, dall’iconica Colonna della Vittoria fino all’arrivo trionfale sotto la maestosa Porta di Brandeburgo. Nonostante le alte temperature che hanno reso la gara ancora più impegnativa, Veronica ha saputo gestire il ritmo con intelligenza e grinta, chiudendo con un tempo finale di 1h40’56”.



"È stata un’esperienza indimenticabile – ha raccontato Veronica –. Il calore del pubblico lungo il percorso e l’arrivo sotto la Porta di Brandeburgo mi hanno dato la carica per spingere fino all’ultimo metro". Con questa prestazione, Veronica non solo porta a casa un piazzamento di prestigio, ma rilancia la sfida per le prossime competizioni internazionali. L’atleta guarda già al futuro, con l’obiettivo di migliorarsi e continuare a rappresentare San Marino ai massimi livelli.



c.s. FSRS



