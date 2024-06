"Verso le Olimpiadi: San Marino a Parigi" domani sera (mercoledì 26 giugno) a San Marino RTV

“Verso le Olimpiadi: San Marino a Parigi” è la serata olimpica televisiva, a un mese dall’evento sportivo internazionale per eccellenza, in onda domani alle ore 21 su San Marino Rtv, nel corso della quale verranno ufficializzatigli atleti che sotto le insegne del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese rappresenteranno la Repubblica di San Marino ai Giochi della trentatreesima Olimpiade. Il programma, condotto da Palmiro Faetani e realizzato in collaborazione con Arezzo Service di Angelo Morelli e Chiara Fatai, ripercorrerà la magia delle tre medaglie conquistate a Tokyo e proietterà San Marino a Parigi con la presenza in studio del presidente del Cons, Gian Primo Giardi, del Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e il capo missione del team biancazzurro Christian Forcellini. Ci saranno anche i componenti del Comitato esecutivo del Cons, la Commissione tecnica e i presidenti delle Federazioni degli atleti che saranno a Parigi e che parleranno della propria vigilia. Saranno ripercorsi i giochi estivi del terzo millennio, da Sidney 2000, con ospiti gli atleti Josefa Idem, ex canoista vincitrice di quattro medaglie olimpiche, e Andrea Gardini, centrale della Nazionale di pallavolo medaglia di argento e bronzo, e il giornalista Carlo Verna che ha preso parte da inviato a otto edizioni delle Olimpiadi. Ai tre prestigiosi ospiti verrà consegnato il Premio “Testimonianze Olimpiche 2024”, istituito dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva d’intesa con il Cons, per esaltare i percorsi umani e professionali di chi ha vissuto da protagonista le Olimpiadi come stimolo anche per gli atleti sammarinesi che si apprestano a partecipare alla prossima edizione. Si esibirà la cantante Sara Jane Ghiotti, che sarà a Parigi 2024 con la delegazione esibendosi nella serata istituzionale con la Reggenza.

