Victor San Marino, vittoria in amichevole per 3-0 contro i ragazzi della Primavera della San Marino Academy

Il Victor San Marino ha disputato ieri pomeriggio una partitella con i ragazzi della Primavera della San Marino Academy all’Acquaviva Stadium. L’incontro è terminato 3-0 per i sammarinesi militanti in Eccellenza grazie al gol di Alex Ambrosini nel primo tempo e alla doppietta di Thomas Sapori nella ripresa. Buone indicazioni, dunque, per mister D’Amore in vista della partita di domenica prossima, che vedrà capitan Barone e compagni impegnati in trasferta a Diegaro contro la squadra locale. In campo anche il neo biancazzurro Filippo Guglielmi, difensore centrale italiano che ha finora collezionato 76 presenze nella serie D italiana con le maglie di Correggese, Vastogirardi, Cattolica e Santarcangelo.