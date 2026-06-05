Virtus A.C.: Dopo 7 anni, nella prossima stagione Matteo Guiducci non sarà più il Direttore Sportivo

Arrivato come calciatore nel 2018-2019, dall'anno successivo Matteo ha portato avanti un progetto sportivo, insieme all'allenatore Luigi Bizzotto, che di stagione in stagione ha visto la Virtus scalare le gerarchie del calcio sammarinese, per poi raccoglierne ampiamente i frutti nelle ultime 4 annate sportive, con la conquista di 2 Coppe Titano, 3 Supercoppe e 2 Scudetti, con anche la soddisfazione del "Triplete" nel 2024-25. Questo per quanto riguarda i trofei, ma non possiamo certo dimenticare le avventure europee di questi anni, iniziate con l'impegno in Champions League contro una squadra del blasone della FCSB, fino ad arrivare a conquistare un posto nei libri di storia del calcio sammarinese, in quella serata afosa e magica del 14 agosto scorso, con la vittoria per 3-0 contro i Moldavi del Milsami. La Società tutta ringrazia dunque Matteo per il continuo e costante lavoro svolto insieme, augurandogli il meglio per il prossimo incarico che lo aspetta, certi che gli permetterà di raccogliere ancora tante soddisfazioni sportive. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Guiducci: "È per me impossibile racchiudere in poche parole tutte le emozioni condivise, le gioie, le delusioni, le battaglie affrontate insieme e i traguardi raggiunti in queste sette stagioni. Sono stati anni intensi, ricchi di momenti indimenticabili, di prime volte che resteranno per sempre nel mio cuore e di persone che hanno reso questo percorso unico. Un ringraziamento speciale va a tutta la società Virtus, che in tutti questi anni mi ha dato fiducia, supportandomi e permettendomi di lavorare con serenità e ambizione. Grazie al mio staff tecnico e medico, che ha condiviso con me ogni giorno di questo lungo cammino, affrontando sacrifici, difficoltà e successi con grande professionalità e spirito di appartenenza. E grazie ai miei ragazzi, che hanno creduto in questa famiglia e l'hanno scelta, rendendosi poi protagonisti sul campo di vere imprese, anche in Europa. Porterò con me ogni momento di questi sette anni con grande orgoglio e gratitudine. Semplicemente, grazie di cuore. " Questo invece il saluto del Presidente Pier Domenico Giulianelli: "Sono onorato che la carriera da Ds di Matteo sia iniziata in questa società. Tutto è nato da un progetto che, nel tempo, si è dimostrato vincente. La sua caparbietà, la sua tenacia e la sua volontà lo hanno portato a raggiungere traguardi importanti per la Virtus, risultati che resteranno sicuramente negli annali della società e nei ricordi di tutti noi che abbiamo vissuto questi momenti. La Virtus perde una figura di grande spessore, non solo per la sua professionalità, ma soprattutto per il suo valore umano, che ha sempre saputo dimostrare in ogni contesto. Gli auguro di continuare a coltivare la sua passione e che questa possa condurlo verso nuovi e importanti obiettivi. Ci tengo a precisare una cosa: la porta della Virtus sarà sempre aperta. Spero che in futuro ci sia l'opportunità di riprendere insieme un nuovo progetto e di condividere ancora un percorso ricco di soddisfazioni".

C.s. Virtus A.C.











