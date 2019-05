Virtus AC-Virtus Cup

Alla fine la Virtus Cup prende la via della Francia perchè è il Rivois a trionfare nella prima edizione del torneo organizzato dalla società di Acquaviva La formazione francese ha la meglio sul Gatteo in una finale che si decide solamente ai tiri di rigore, dove tra l’altro è necessario andare ad oltranza per decretare il vincitore, dopo che i 25 minuti regolamentari si erano conclusi in parità. Sul terzo gradino del podio sale invece il Pennarossa che nella finalina batte nettamente i padroni di casa per 3-0. Al termine di questa partita c’è stata poi la sfida a squadre miste tra la Virtus e i ragazzi della selezione di calcio a 5 della Federazione sammarinese sport speciali. Il risultato sportivo della competizione ha comunque un’importanza relativa, sono stati due giorni all’insegna del divertimento e dell’amicizia, in cui tutte quattro le squadre hanno giocato con molto fair play. Un ringraziamento va a Olympique Rivois, Gatteo e Pennarossa per aver accettato l’invito a partecipare e soprattutto a tutti coloro che hanno lavorato ‘dietro le quinte’ per la positiva realizzazione di questo evento. Un torneo 100% made in Acquaviva che ha ricevuto riscontri positivi da parte di tutti: giocatori, genitori dei bambini che hanno partecipato e il numeroso pubblico che ha assistito alle partite.

