Vis Pesaro risolve consensualmente il rapporto sportivo con Tommaso Lelj

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo con il difensore Tommaso Lelj. Lelj lascia la Vis Pesaro dopo 31 presenze e un gol in due stagioni. La società ringrazia il calciatore per la professionalità e l’impegno dimostrato a Pesaro, augurandogli il meglio per il futuro.

