Visita del Panathlon Club San Marino alla Scuderia VISA Racing Bull Cash App di Faenza

Sabato 8 novembre grazie alla fattiva iniziativa del Socio Giuseppe Muscioni, un gruppo di Soci del Panathlon Club San Marino, guidati dal Presidente Claudio Muccioli ha avuto il privilegio di visitare la sede operativa della Scuderia VISA Racing Bull Cash App a Faenza scuderia attualmente impegnata, con ottimi risultati, nel Campionato Mondiale di Formula 1. A fare gli onori di casa l’Ing. Matteo Piraccini, Direttore Operativo della Scuderia, già ospite del Panathlon Club a San Marino alcuni anni orsono. Durante la interessante visita si è avuta la opportunità di conoscere nei dettagli tutte le fasi (progettazione – costruzione componenti – assemblaggio – test ) che portano a realizzare i bolidi che sfrecciano su tutti i circuiti mondiali. L’Ing. Piraccini, con dovizia di particolari, ha illustrato tutte le dinamiche e le problematiche connesse alla costruzione di queste vetture, cercando di conciliare le prestazioni con la sicurezza dei piloti e degli addetti ai box. Sono state tantissime le domande poste dagli ospiti alle quali l’Ing. Piraccini ha sempre risposto con precisione e tanta simpatia (da ricordare che l’Ing. Piraccini è stato tra i progettisti e realizzatori della struttura HALO a protezione dei piloti di F1). Al termine della visita il Presidente Muccioli, a nome di tutti partecipanti, ha ringraziato l’Ing. Piraccini ed il suo staff per la squisita ospitalità e per il tempo dedicato, con l’invito di tornare a San Marino quanto prima.

