Vittoria all'esordio del campionato Libertas Amatoriale Misto: Samma Volley – Taverna 3-0

Eccellente risultato per Samma Volley, la nuova squadra di volley amatoriale misto iscritta al Campionato Libertas 2025/2026. Un ottimo 3-0 contro Taverna Volley per la squadra di casa che Lunedì 20 Ottobre presso la palestra della Scuola Elementare di Faetano è scesa in campo sotto la guida esperta del coach Stefano Brighi e del capitano Andrea Giri, solidi punti di riferimento per tutta la partita. Nonostante le brevi tempistiche di preparazione pre-campionato, tutti i giocatori hanno dimostrato forte spirito di squadra e determinazione, senza mai lasciare all'avversario possibilità di recupero. Una vittoria a senso unico per Samma Volley, che ha visto scendere in campo un sestetto di 4 giocatori maschili e 2 femminili come previsto dal regolamento Libertas Misto. Ottimi i parziali: 25-16, 25-17, 25-11 Brillanti le prestazioni di Antonella Righetti (alzatore) che ha saputo dirigere magistralmente il gioco e Linda Menicucci (opposto). Performance esemplare anche per Alex Gabrielli che ha dimostrato le sue ottime capacità sia in prima che in seconda linea. Una vittoria che alza il morale della squadra e dà slancio per il resto della stagione. La prossima partita lunedì 27 ottobre a Rimini contro Smanateam.

C.s. - Samma Volley







