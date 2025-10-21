TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:35 Riforma IGR: sindacati pronti per incontrare la maggioranza. Attese le valutazioni sulle proposte 17:56 Chiarelli e Molaroni, il biliardo è una passione senza tempo 17:22 Una commedia sessuale tra Rocky e Frankenstein 17:19 Tiro a Volo: Perilli/Berti in coppia si vince. Argento ad Atene. Ora tutto su Los Angeles 2028 16:42 Pedini Amati difende il RallyLegend: “Clamore troppo negativo dalle stesse Istituzioni” 16:31 Expo Osaka: mai così tante presenze nel Padiglione San Marino 16:12 San Marino a Ginevra all'Assemblea UIP: "Pieno sostegno alle norme umanitarie" 16:10 Il Cosmos impone il pari al Murata, Virtus nuova capolista 16:06 “Storie Sammarinesi”: presentato il primo volume della nuova opera del Professor Verter Casali 15:22 Rimini, 17enne denunciato per sospetto spaccio di droga
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Vittoria all'esordio del campionato Libertas Amatoriale Misto: Samma Volley – Taverna 3-0

21 ott 2025
Vittoria all'esordio del campionato Libertas Amatoriale Misto: Samma Volley – Taverna 3-0

Eccellente risultato per Samma Volley, la nuova squadra di volley amatoriale misto iscritta al Campionato Libertas 2025/2026. Un ottimo 3-0 contro Taverna Volley per la squadra di casa che Lunedì 20 Ottobre presso la palestra della Scuola Elementare di Faetano è scesa in campo sotto la guida esperta del coach Stefano Brighi e del capitano Andrea Giri, solidi punti di riferimento per tutta la partita. Nonostante le brevi tempistiche di preparazione pre-campionato, tutti i giocatori hanno dimostrato forte spirito di squadra e determinazione, senza mai lasciare all'avversario possibilità di recupero. Una vittoria a senso unico per Samma Volley, che ha visto scendere in campo un sestetto di 4 giocatori maschili e 2 femminili come previsto dal regolamento Libertas Misto. Ottimi i parziali: 25-16, 25-17, 25-11 Brillanti le prestazioni di Antonella Righetti (alzatore) che ha saputo dirigere magistralmente il gioco e Linda Menicucci (opposto). Performance esemplare anche per Alex Gabrielli che ha dimostrato le sue ottime capacità sia in prima che in seconda linea. Una vittoria che alza il morale della squadra e dà slancio per il resto della stagione. La prossima partita lunedì 27 ottobre a Rimini contro Smanateam.

C.s. - Samma Volley




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport