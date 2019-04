Vittoria di Sveva Pansica nella Coppa delle Viole, esordio positivo per il CAST nel Campionato Under 12

E’ stato un altro fine settimana positivo per gli allievi della Scuola Federale di San Marino impegnati su più fronti. A Ravenna, dove è andata in scena la Coppa delle Viole, Sveva Azzurra Pansica si è aggiudicata il titolo Under 12 femminile, imponendosi in finale 6-2 6-0 su Pierini, mentre Dennis Spircu si è dovuto accontentare del secondo posto nel tabellone Under 10 maschile, cedendo in finale all’eterno rivale Carlo Paci. Domenica si è svolta anche la prima giornata del Campionato Under 12, che ha visto la squadra del CAST San Marino composta da Silvia Alletti, Talita Giardi e Chiara Pagliarani centrare una bella vittoria. Al TC Riccione le atlete sammarinesi hanno vinto 2-1. Silvia Alletti si è arresa in tre set (6-7 6-4 1-6) contro Cristina Fogli, Talita Giardi si è imposta 6-1 6-4 su Emma Migani, ed infine Alletti-Giardi hanno battuto 6-3 6-1 Fogli-Sparnacci nel doppio decisivo.