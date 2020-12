VL Skin Care: imperdibile per tutti i tifosi biancorossi

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato la nuova linea di prodotti cosmetici VL Skin Care. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente del club biancorosso Ario Costa, Matteo Tambone, Andrea Morsiani di Cosmesi Italia (laboratorio di produzione di cosmetici per il trattamento del corpo e cura del viso) e Alessandro Vegliò di Until Midnight (che si occupa della cura del progetto cosmetico dalle materie prime fino al prodotto finito). Ario Costa ha detto: “Questa partnership è partita l’anno scorso con reciproca soddisfazione. Sono sicuro che continueremo ad avere tante soddisfazioni e ringrazio anche Matteo che è il nostro testimonial per questo progetto”. Alessandro Vegliò ha dichiarato: “Io e Andrea siamo chimici farmaceutici e un anno fa abbiamo creato la prima linea Skin Care per la VL. Ci accomuna la passione per lo sport e l’amore per la città di Pesaro all’insegna del benessere fisico”. Andrea Morsiani ha sottolineato: “Sono cotitolare e direttore tecnico di Cosmesi Italia, azienda che cura lo sviluppo di linee cosmetiche a 360°. Crediamo nei valori dello sport e condividiamo il progetto della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, tenendo sempre in considerazione l’aspetto ambientale che si unisce al rispetto per il benessere e la salute delle persone. Non abbiamo utilizzato conservanti sintetici e altri prodotti che spesso causano problemi dermatologici. Inoltre non sono presenti derivati animali. La fragranza scelta è di tipo ‘sportivo’ e agrumato che lasciano poi spazio a note olfattive più erbacee e legnose. Per quanto riguarda i due prodotti igienizzanti che fanno parte di questa linea abbiamo utilizzato oli essenziali puri che aumentano l’efficacia antibatterica”. “Anche quest’anno riproponiamo lo shampoo doccia da 250 ml. Inoltre abbiamo il deocorpo da 100 ml per il post doccia, una crema mani e uno stick labbra molto delicati, terminando con lo spray per le mani a base alcolica e il sapone per le mani ad azione antibatterica da utilizzare con acqua“, ha detto Vegliò. Nella linea 2020 è possibile notare delle differenze e delle novità rispetto alla precedente: “Il packaging è più semplice e di colore bianco – ha aggiunto Vegliò – e soprattutto lo staff tecnico ci ha fornito ottimi spunti come l’inserimento del pallone e altri elementi da cui poi è nato il progetto finale. L’anno scorso abbiamo avuto un feedback molto positivo, i prodotti sono piaciuti”. Matteo Tambone ha commentato: “Sono molto contento di essere stato scelto come testimonial di questa partnership. La linea è formata da ottimi prodotti, si tratta di una bella idea come regalo di Natale anche per tutti i nostri tifosi”.

La linea VL Skin Care sarà disponibile a partire da venerdì 18 dicembre presso i seguenti punti vendita: VL shop all’interno del sito ufficiale victorialibertas.it; Spazio Conad di via Gagarin; VL Point presso ProdiSport Pesaro in Largo Ascoli Piceno 5/7; Farmacia Mari in viale Fratelli Rosselli 42 a Pesaro

c.s. Carpegna Prosciutto Basket Pesaro