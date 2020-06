Volley. Centro estivo, aperte le iscrizioni

Volley. Centro estivo, aperte le iscrizioni.

Si parte dal 22 giugno Prenderà il via il 22 giugno il Centro Estivo 2020 per bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 15 anni organizzato dalla Federazione Sammarinese Pallavolo. L’attività, autorizzata dalla Segreteria di Stato, si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza obbligatorie in relazione al Covid-19. Gli ingredienti principali saranno la pallavolo e il beach volley, ma non mancheranno tante altre attività: un laboratorio creativo, giochi, balli di gruppo e canzoni. Il costo è di 60 euro a settimana con uno sconto di 5 euro per chi porta un fratello o una sorella. Assicurazione e tesseramento costano 20 euro (per chi non è un tesserato Fspav). Le preiscrizioni saranno accettate fino al 30 giugno scrivendo all’indirizzo mail segreteria@fspav.sm o telefonando allo 0549885678. Il centro estivo sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Per garantire le misure di prevenzione è previsto un numero massimo di iscritti settimanali. L’accoglienza sarà presso la palestra Casadei di Serravalle. Il primo ciclo parte il giorno 22 giugno e si conclude il 7 agosto, mentre il secondo, in partenza il 17 agosto, terminerà il 4 settembre. E’ possibile iscriversi per singole settimane. L’orario è dalle 8 alle 13 e i partecipanti dovranno portare la propria borraccia e la propria merenda.



I più letti della settimana: