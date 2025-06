Walking Football: la squadra FSGC in campo a Fermo per il suo primo torneo ufficiale

Walking Football: la squadra FSGC in campo a Fermo per il suo primo torneo ufficiale.

Il fine settimana appena concluso è stato quello che ha fatto segnare la primissima partecipazione della formazione sammarinese di Walking Football ad un torneo ufficiale. Con il nome di FSGC San Marino, nelle giornate di sabato e domenica, la squadra allenata dai coach Matteo Giardi e Thomas Berti ha preso parte al 4° Torneo Città di Fermo (categoria over 50), affrontando in serie i padroni di casa della Fermana, l’Asti, il Pro Calcio Ascoli, l’ASD Roma ed il Real Maranello. Nelle cinque gare disputate non c’è stato purtroppo il conforto di un risultato amico; in compenso i Titani hanno meritato il premio Fair Play del torneo ed inoltre hanno segnato tre gol, due dei quali a firma di Andrea Gualtieri, mentre l’altro lo ha siglato Luigi Belisardi. Prime soddisfazioni pratiche in un “cammino” (è il caso di dirlo) in piena crescita e destinato ad arricchirsi di nuove esperienze come quella appena conclusa. “Siamo felici che la nostra squadra abbia partecipato al 4° torneo città di Fermo, prima uscita ufficiale della FSGC San Marino Walking Football, e per questo ringraziamo Walking Football Italia e la Fermana FC WF per averci invitato e accolto meravigliosamente, assegnandoci anche il premio Fair Play. – il commento di Andrea Zoppis, responsabile del progetto Walking Football per la FSGC - Giunti al terzo anno di programma e col numero di partecipanti in costante espansione, era importante permettere ai ragazzi di avere anche opportunità di confrontarsi sul campo a livello ufficiale con squadre italiane e straniere, soprattutto per condividere esperienze e opportunità sociali, importanti al pari dell’aspetto legato alla salute fisica, uno dei capisaldi dell’intero progetto. Da quest’ultimo punto di vista, nel corso del prossimo anno cercheremo di proseguire sulla strada già tracciata, rafforzando inoltre la collaborazione col centro diabetologico dell’Ospedale di San Marino per poter effettuare anche studi scientifici più approfonditi sul benessere che porta il calcio camminato. Tutto questo sempre con l’obiettivo parallelo di divertirsi tutti insieme, come fatto fino ad ora.”

Per ricevere informazioni o pre-iscriversi alla prossima stagione del progetto Walking Football curato dalla FSGC, è possibile inviare una mail all’indirizzo slo@fsgc.sm.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: