Walter Nanni eletto nuovo presidente della Moto Nautica Emilia-Romagna

Walter Nanni eletto nuovo presidente della Moto Nautica Emilia-Romagna.

E con immenso piacere e orgoglio che annunciamo questa notizia curiosa e allo stesso tempo storica per il panorama sportivo romagnolo. L’ italo-sammarinese Walter Nanni è stato eletto come nuovo presidente della Moto Nautica della Emilia-Romagna. La nomina è arrivata ieri pomeriggio al termine delle votazioni svoltesi a Rimini, nella sede federale FIM, i rappresentanti di tutti club dell'Emilia Romagna, che hanno scelto Nanni come presidente, per il suo lungo impegno nel settore, la conoscenza del territorio e il forte legame con le comunità di entrambi i confini italo-sammarinese. Nanni ha dichiarato che tra le sue priorità ci saranno il rilancio degli eventi sportivi, la collaborazione tra i club e le varie discipline, ricordando che la motonautica non è solo moto d’acqua, ma anche radiocomandata, offshore,barche,storiche,circuito,diporto,endurance,giovanili,Hydrofly emotosurf maggiore sicurezza in mare e collaborazioni con le scuole per avvicinare i più giovani al mondo della motonautica. Una scelta insolita ma innovativa così come il nuovo direttivo scelto dal neo presidente, accolta con entusiasmo da tutti club e dagli appassionati, che già parlano di un nuovo percorso, una nuova via, per la nostra Emilia- Romagna,che si colora anche un po' di bianco-azzurro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: