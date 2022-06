Weekend caldo anche per i nostri piloti

MotoGP - Tappa tedesca per la carovana del motomodiale, si corre al Sachsenrng. Per Enea Bastianini (Mc San Marino) un weekend non facile. Già dalla prove mostra un po' di difficoltà ad essere veloce e nelle qualifiche non va meglio e riesce ad ottenere solo la 17° casella. Al via della gara una impennata in partenza gli fa perdere al tre posizioni, ma qui viene fuori il lato positivo di questo weekend. Enea ha saputo dimostrare ancora una volta di che stoffa è fatto. Non si è lasciato abbattere dagli eventi e curva dopo curva, posizione dopo posizione è riuscito a recuperare fino alla zona punti passando sotto la bandiera a scacchi al 10° posto. Moto3 - Vola nelle libere del venerdì Tastuki Suzuki (Mc San Marino) e anche nelle qualifiche si conferma un pilota da gruppo di testa. Parte dalla quinta casella e si batte per tutta la gara nel gruppo di testa. Chiude la gara in 5° posizione. Enduro - Grando soddisfanzioni anche dal mondo delle ruote tassellate. A Bussi sul Tirino un grande Christian Monaldi conquista il primo posto in classe veteran e 29° assoluto. Sempre una garanzia. Sabato 18 Giugno anche presso il Multieventi si è parlato di motori, non di gare questa volta ma di sicurezza stradale. Un corso organizzato dal Motoclub Titano insieme a Maurizio Bottalico, che dopo il grande successo in Austria dalla scorsa settimana rientra a San Marino per vestire i panni da insegnante. Abituato alle alte volecità nella gare su strada nessuno meglio di lui sa quanto la sicurezza vada messa sempre al primo posto. Un corso che ha riscosso molto successo soprattutto tra i giovani che si trovano per la prima volta ad affrontare tutte le insidie del traffico e non solo.

cs Federazione Motoristica