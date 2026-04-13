Weekend da protagonisti per la Federazione Sammarinese Roller Sports: risultati di prestigio tra artistico e freestyle

Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026, gli atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports sono stati protagonisti in diverse competizioni, distinguendosi per risultati di grande rilievo sia nel settore artistico che nel freestyle. A Spinea (VE), nel campionato regionale di categoria del settore artistico, Beatrice Casarin (categoria Cadetti) ha offerto una prestazione di alto livello. L’atleta è riuscita a mantenere concentrazione e lucidità in entrambe le giornate di gara, eseguendo con precisione sia lo short program che il programma lungo. Grazie a una prova pulita e ben eseguita, Beatrice ha raggiunto il proprio obiettivo stagionale, superando il punteggio di 100 e totalizzando 44,60 nello short e 106,29 complessivi. Un risultato che le ha permesso di conquistare la medaglia d’argento, a soli 9 punti dall’oro e con un margine di quasi 14 punti sulla terza classificata. Sempre nel settore artistico, a Cervia, in occasione della rassegna regionale AICS, sono scese in pista Mia Cecchetti e Asia Moroni (categoria Ragazzi Basic). Entrambe hanno dimostrato fin dalle fasi di preparazione una buona condizione, affrontando con determinazione il provapista ed eseguendo esercizi precisi. In gara hanno confermato quanto di buono visto, distinguendosi per qualità della pattinata, presenza scenica e solidità tecnica. I programmi sono stati eseguiti con attenzione e pulizia, evidenziando una crescente maturità agonistica. Le due atlete si sono classificate rispettivamente al 12° posto (Mia) e al 6° posto (Asia), risultati che rappresentano un segnale positivo in vista del prosieguo della stagione. A seguire è stata la volta di Agnese Tamagnini (categoria Principianti Basic 2026), che ha concluso la gara al 4° posto. Agnese ha eseguito un programma di buon livello, caratterizzato da velocità, salti ben elevati e atterraggi precisi, portando a termine l’esercizio in perfetta sincronia con la musica. In contemporanea, gli atleti del freestyle erano impegnati nel campionato regionale presso il centro sportivo di Montecolombo (RN). La giornata di sabato 11 aprile si è aperta con la disciplina del classic slalom, dove Melissa Cesarini ha migliorato sensibilmente la propria coreografia, riducendo in modo significativo gli errori. La domenica si è aperta con il battle slalom: nella categoria Esordienti, Bryan Vicini e Giada Parmeggiani hanno affrontato con determinazione le sequenze di trick tra i coni, con Vicini che ha conquistato la prima posizione. Nella categoria Allievi, Melissa Cesarini ed Eleonora Olivieri hanno stupito giudici e pubblico con run pulite e un netto miglioramento nella gestione degli errori, pur senza raggiungere il podio. Nel pomeriggio si è disputato lo speed slalom: Giada Parmeggiani ha sfiorato il podio nella categoria Esordienti, mentre Tommaso Terenzi (Allievi), Matilde Terenzi (Junior) e Matilde Mina (Senior) hanno conquistato il primo gradino del podio, laureandosi Campioni Regionali nelle rispettive categorie. La giornata si è conclusa con la disciplina dello slide, in cui la Federazione ha schierato ben 10 atleti, ottenendo risultati di grande valore con numerosi piazzamenti di rilievo, tra cui diverse vittorie di categoria. Nel dettaglio:

Classic:

Melissa Cesarini (Allievi) 6ª

Battle: Giada Parmeggiani (Esordienti) 7ª;

Melissa Cesarini (Allievi) 5ª;

Eleonora Olivieri (Allievi) 7ª;

Bryan Vicini (Esordienti) 1°

Speed:

Giada Parmeggiani (Esordienti) 4ª;

Tommaso Terenzi (Allievi) 1°;

Matilde Terenzi (Junior) 1ª;

Matilde Mina (Senior) 1ª

Slide:

Giada Parmeggiani (Esordienti) 2ª;

Tommaso Terenzi (Allievi) 1°;

Matilde Terenzi (Junior) 1ª;

Matilde Mina (Senior) 1ª;

Bryan Vicini (Esordienti) 3°;

Melissa Cesarini (Allievi) 1ª;

Eleonora Olivieri (Allievi) 4ª;

Alice Piccari (Allievi) 7ª;

Nicole Zavattini (Allievi) 5ª;

Andrea Mandolesi (Senior) 1°





Il bilancio complessivo della trasferta è estremamente positivo: 10 atleti partecipanti e un bottino di 10 medaglie, tra cui ben 8 titoli di Campione Regionale, un secondo posto e un terzo posto. Grande soddisfazione da parte degli allenatori delle due discipline, Milla Angelini ed Enrico Callegarin, che sottolineano come, nonostante la tensione tipica delle competizioni, gli atleti abbiano saputo mantenere concentrazione e determinazione, ottenendo risultati di grande valore e confermando la crescita costante del movimento sammarinese.

C.s. Federazione Sammarinese Roller Sports







