Weekend di successi per le formazioni biancazzurre nei Campionati giovanili a squadre

Ultima giornata della prima fase dei Campionati a squadre andata in archivio per le formazioni giovanili del San Marino Tennis Club. L’Under 14 “B” (foto) si è imposta sabato per 2-1 sui campi del TC Viserba. In singolare è arrivato il successo di Riccardo Guidi, mentre Tommaso Codicé si è dovuto arrendere al termine di un match molto combattuto. Codicé e Guidi si sono poi imposti nel doppio decisivo con il risultato di 6-3 7-5. Fine settimana vittorioso anche per l’Under 12, che ha regolato il Venustas per 3-0 sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio. I successi in singolare portano la firma di Matteo Ghigi e Davide Puerini, mentre in doppio sono scesi in campo Ghigi ed Ettore Guidi.

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