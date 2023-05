Weekend positivo per gli atleti della Scuola Federale Tennis di San Marino

Il lungo weekend del 1° maggio è stato ricco di soddisfazioni per gli agonisti della Scuola Federale Tennis San Marino. A cominciare da Talita Giardi che, nelle qualificazioni regionali in scena al Tennis Villa Carpena, ha centrato la semifinale superando ai quarti Carlotta Venera (6-2 6-2) e centrando il pass per i Campionati Italiani Under 15 che si terranno a fine agosto. La stessa Giardi, insieme a Silvia Alletti, Alice Balducci, Giorgia Benedettini ed Emma Pelliccioni, è scesa in campo domenica nella prima giornata del campionato a squadre di Serie D1 contro il Tennis Club Faenza. Nel centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo le biancazzurre si sono imposte per 3-0. La Alletti ha vinto 5-7 6-2 6-1 contro Aurora Fabbri, la Giardi ha superato 6-4 6-2 Sofia Regina, mentre il doppio Balducci – Benedettini si è imposto per 6-0 6-2 su Greco – Lodi. Alex Sciutti ha preso parte alla tappa del Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving andata in scena al Tennis Club Castiglionese a Castiglion Fiorentino. Il giovane allievo della Scuola Federale ha superato il tabellone di qualificazione Under 9 con le vittorie ottenute su Edoardo Rofani (6-4 7-5) e Vittorio Betti (6-3 6-3). Nel tabellone finale Under 10 ha ceduto al primo turno contro Giulio Merli (6-3 6-) e nella conclusione Under 9 ha perso in finale contro Bernardo Valente (6-3 3-6 10-5) chiudendo al secondo posto. Si interrompe al primo turno, invece, il cammino di Marco De Rossi nel torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra). Nel tabellone singolare il sammarinese si è visto sbarrare la strada da Andrea Bacaloni (6-4 6-2). In doppio, insieme a Daniel Bagnolini, De Rossi ha ceduto oggi agli spagnoli Alonso Vivanco – Pla Malfelto per 7-6 (4) 7-5.

cs FST

