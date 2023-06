Weekend ricco di eventi per la pesca sammarinese, Federico Soldati vince il campionato "mare da natante"

Nel weekend è ripartita l’attività della Federazione Sammarinese Pesca, che è stata impegnata su tre diversi fronti. A Ostellato, in provincia di Ferrara, la seconda prova del campionato “Feeder” 2023: Marco Bendinelli si aggiudica il settore A con 10.170 punti, mentre Oscar Grandoni trionfa nel B con 18.630. Contemporaneamente a Faetano è andata in scena la terza giornata del campionato “Carpa Lago”. Nei tre settori la vittoria individuale è andata a Ivano Casadei, Filippo Parenti e Lino Giardi, successo a squadre per la Cannisti Dogana A. Infine, si è concluso con la quarta tappa il campionato “Mare da Natante” al largo di Cervia. Daniel Moroni si aggiudica la prova, chiudendo al secondo posto della classifica finale assoluta. Secondo gradino del podio per Federico Soldati, che grazie a questa posizione si aggiudica il campionato e terzo Lorenzo Mularoni, che nella classifica assoluta chiude al quinto posto. La classifica finale ha assegnato i sei posti disponibili per la composizione della Nazionale, che rappresenterà San Marino al mondiale in Croazia dal 30 settembre al 7 ottobre. Insieme ai primi tre classificati Federico Soldati, Daniele Moroni e Alberto Tasini si aggiungono Federico Bruschi, Lorenzo Mularoni e Alessandro Antonini, con la riserva Omar El Attar.

