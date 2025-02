Weekend trionfale per la Scuderia San Marino: podi e vittorie nel rally e in pista

È stato un weekend che ha regalato numerose soddisfazioni ai tesserati della Scuderia San Marino e in particolare dal rally, nel quale la prima gara dell’anno, il Rally Valle del Tevere, ha consegnato podi e risultati prestigiosi dal moderno e dallo storico. Si parte con due navigatori, Alessandro Biordi e Diego Zanotti, che salgono sul podio. Il primo vince la classe R4 insieme ad Antonio Marchioro su Mitsubishi Evo IX; per il secondo, insieme ad Andrea Dini secondo posto di classe N4. Salgono sul secondo gradino del podio anche Giacomo Marchioro e Daniele Conti nella Rally5, risultato che fa ben sperare per l’impegno di Marchioro nel Campionato Italiano Junior. Maicol Lanci e Fabio De Luca a bordo della Renault Clio trionfano in classe R3, mentre sul podio della categoria Rally3 finisce Elia Pignani secondo insieme a Luca Mack. Ottimo sesto posto assoluto per Jader Vagnini navigato da Elena Cecconi. Tutti questi risultati hanno contribuito al primo posto nella classifica a squadre delle Scuderie. Partenza con il botto nella stagione dello storico, il podio assoluto si colora per due terzi di biancazzurro. Secondo posto per Nicolò Fedolfi e Livio Ceci con la Lancia Delta e terza posizione di Nemo Mazza e Riccardo Biordi, che hanno portato alla vittoria di classe 3/1&2 2000 la loro Ford Escort. A ridosso del podio, in quinta posizione, ci sono Simone Corcelli e Michele Fabbri con la BMW 320. A seguire al settimo posto Stefano Pellegrini con Natascia Biancolin e al nono Enrico Ercolani Volta navigato da Umberto Bollini, che si aggiudicano la classe 3/1&2 1600. Vittoria di classe 4/J2/N-A 1300 per Nicholas Ciacci navigato da Alex Guion e, infine, Alessandro Fedolfi chiude in seconda posizione nella classe 3/1&2 1150. Nel fine settimana si sono registrati purtroppo anche alcuni ritiri. Nel moderno quello dell’equipaggio navigato da Daiana Darderi con Emanuele Dati. Nello storico non sono giunti al termine gli equipaggi formati da: Pennacchini-Fanelli, Muccioli-Albani, Pelliccioni-Ercolani e Costa- Mularoni. Il podio è arrivato anche su pista e precisamente con Mattia Drudi, capace di chiudere al secondo posto nel sesto round dell’Asian Le Mans Series ad Abu Dhabi. Chiude vicino alla Top Ten Giacomo Altoè e il resto dei compagni del team Dragon Racing.

