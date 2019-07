World Roller Games 2019: stiramento per Davide Giannoni

Ai World Roller Games 2019 di Barcellona, solo dopo un giorno di training, per testare e poter prendere confidenza con le strutture, per la Federazione Sammarinese Roller Sports è arrivato il giorno tanto atteso dell'inizio della competizione della disciplina di roller freestyle specialità Park. Alle 15. 00 è iniziato il warm-up categoria senior man. I 56 atleti provenienti dalle diverse nazioni si sono sfidati divisi in 9 batterie. Davide Giannoni ha affrontato in maniera egregia la prima manche ma al termine ha accusato uno stiramento all'abduttore. Nella seconda manche ha dato il tutto per tutto tentando la manovra 900 crosscrew, manovra quasi riuscita perché ha atterrato in piedi ma la precaria forma fisica gli ha impedito di mantenere l'equilibrio finale. Al termine di questa seconda manche il dolore muscolare si è acutizzato ed è stato costretto al ritiro. Ora verrà sottoposto a massaggi e antidolorifici per poter affrontare nella serata di domenica l'esibizione di Vert Jam realizzato dai migliori 11 pattinatori di questa specialità, evento che Davide non vuole assolutamente perdere essendo il suo vero cavallo di battaglia