XVII settimana d'azione contro il razzismo.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) aderisce alla XVII Settimana d’azione contro il Razzismo dell’UNAR – Keep Racism Out, per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza promuovendo e sostenendo la Cultura dell’Inclusione, dei Diritti Umani e della Valorizzazione delle Differenze. La Settimana di azione contro il Razzismo è un appuntamento tradizionale dell’UNAR rivolto ad un ampio pubblico con iniziative di formazione, sensibilizzazione e animazione territoriale promosse nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della cultura e delle associazioni.

L’evento è realizzato ogni anno in occasione della celebrazione in tutto il mondo della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata nella data del 21 marzo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), a ricordo del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid. La Giornata che riveste una particolare valenza sociale, formativa, educativa resta tuttavia un’occasione preziosa per ribadire l’importanza del principio di uguaglianza tra esseri umani come fondamento della nostra società e per ricordare a tutte le persone che subiscono episodi di razzismo o di discriminazione che non sono sole.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

