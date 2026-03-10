Zanotti e Gasperoni: continua la corsa per il Cireas 2026

Terzo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche ACI Sport 2026 per i sammarinesi Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni, che tornano a condividere l’abitacolo in una delle tappe più importanti del CIREAS 2026. L’equipaggio biancoazzurro, in forze alla Scuderia Rovigo Corse, ha concluso la 33’ Coppa Città della Pace (Trento), all’undicesimo posto della classifica assoluta, conquistando, per la terza gara consecutiva, la vittoria di Classe da 1600cc a 2000cc e salendo sul secondo gradino del podio della classifica generale riservata alle vetture RC5 alle spalle dell’equipaggio Lastri – Pantani alla loro terza vittoria consecutiva; terzo gradino del podio per i Campioni Italiani in carica Malucelli – Bernuzzi. “Anche questa volta siamo partiti subito col giusto passo” – racconta Zanotti – “per tutta la prima metà di gara siamo riusciti a giocarcela con i favoriti di giornata conquistando, con grande piacere, anche il terzo posto assoluto nel Trofeo ACI Trento, disputato sulle prime 7 prove cronometrate lungo la prestigiosa salita della Trento – Bondone, alle spalle dei leader della classifica assoluta di Campionato Italiano Gulotta – Messina e all’equipaggio tarantino Renna – Abalsamo rispettivamente primi e secondi. Nella seconda parte di gara qualche piccolo errore di troppo, alla ripartenza, ci ha fatto perdere la Top10 dell’assoluta e la testa della classifica di RC5 anche se, nella fase finale, abbiamo poi recuperato qualche preziosa posizione riuscendo, in chiave raggruppamento, a metterci dietro alle spalle i campioni italiani di RC5 Malucelli - Bernuzzi. Nonostante tutto, il bilancio della gara resta comunque positivo, credo che la prestazione complessiva abbia confermato il nostro potenziale e questo ci da la consapevolezza di avere il passo per poter lottare nella zona alta della classifica, questo rappresenta una base importante per i prossimi impegni stagionali.”



c.s. Associazione Regolaristi Sammarinesi












