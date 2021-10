ANNIVERSARIO 10 anni senza Marco Simoncelli: quel legame speciale con San Marino...

Oggi, sabato 23 ottobre, è il decimo anniversario dalla morte di Marco Simoncelli, scomparso nel lontano 2011 dopo il tragico incidente a Sepang. Il “Sic” aveva solo 24 anni e, nel 2008, aveva già conquistato il suo primo titolo mondiale nella classe 250, festeggiato – fatalità del destino – proprio sul circuito della Malesia.

Dal 9 giugno 2012 il Misano World Circuit è stato dedicato allo sfortunato pilota di Coriano. Marco Simoncelli verrà ricordato in occasione del Gran Premio dell'Emilia Romagna, con una quercia piantata alla curva 8 (chiamata, appunto, Quercia) per una volontà anche di papà Paolo per rappresentare il figlio. La quercia, infatti, è un albero che ha un tronco che si può abbracciare e un folto cespuglio sulla testa, come la folta chioma del Sic. Nella sua breve ma gloriosa carriera sono stati tanti i momenti in cui Simoncelli è venuto a San Marino: per una "sfida" con la balestra, per essere stato operato all'Ospedale di Stato, per una partita di calcio in beneficenza...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: