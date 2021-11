RALLY 1° Halloween Ronde: Vagnini vince, festa per i piloti sammarinesi Ben 4 piloti biancazzurri tra i primi 10: Jader Vagnini vince su Skoda Fabia poi Davide Simoncini è 5°, Stefano Magnani 8° e Alessio Pisi 9°. Sul podio gli italiani Enrico Tortone e Giovanni Cocco.

Jader Vagnini si è regalato un trionfo tutto sammarinese nella 1^ edizione dell'Halloween Ronde, rally organizzato dalla Scuderia San Marino e cancellato lo scorso anno a causa della pandemia. In questo, invece, la partecipazione non è mancata con oltre 100 equipaggi presenti. Partenza dal Wonderbay e arrivo in Piazza Bertoldi, nel mezzo il clou con la prova speciale “Serravalle” di circa 9km, da ripetere per 4 volte. E in 3 di queste il più veloce è stato proprio Vagnini – navigato dal connazionale Marco Baldazzi – al volante di una Skoda Fabia.

Le prime 8 sono tutte R5 della casa automobilistica ceca, fino a Stefano Magnani. Sul podio Enrico Tortone a circa 13 secondi di ritardo dal leader e Giovanni Cocco, staccato di soli 8 decimi dal secondo ma l'unico in grado di conquistare una speciale e interrompere momentaneamente il dominio di Vagnini. Quarto posto per Fabio Callegaro mentre termina in “top 5” Davide Simoncini, con Gasperoni alle note. Oltre ai già citati, poi, sono 4 i piloti biancazzurri nei primi 10 grazie al nono posto assoluto dell'equipaggio Pisi-Conti su Peugeot 208.

