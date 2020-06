RALLY 100 giorni a RALLYLEGEND Mancano esattamente 100 giorni alla diciottesima edizione di RallyLegend, in programma sul Titano dall'8 all'11 ottobre 2020. Tra qualche giorno novità su regolamenti, iscrizioni e biglietti.

E' scattato il countdown per uno degli eventi più attesi della Repubblica e per una delle edizioni che gli appassionati di rally aspettano con più trepidazione. Meno 100 giorni al diciottesimo “RallyLegend”, in programma dal prossimo 8-11 ottobre. I mesi di lockdown per la pandemia avevano gettato più di qualche dubbio sulla riuscita di uno spettacolo che richiama ogni anno sul Titano decine di migliaia di spettatori lungo la quattro giorni. Ed invece il presidente FAMS ed organizzatore della manifestazione Paolo Valli – assieme a Vito Piarulli – poche settimane fa ha ufficialmente confermato RallyLegend anche per il 2020.

La pagina ufficiale FB si è riservata qualche giorno prima di fornire nuovi dettagli su regolamenti, iscrizioni e biglietti. Intanto, tra gli appassionati, è partito il toto-piloti ovvero supporre, sognare ed immaginare chi potranno essere i prossimi “mostri sacri” del rally protagonisti nell'autunno sammarinese. Tra di loro ci sarà ancora una volta la superstar statunitense Ken Block, deciso più che mai a tornare dopo l'esperienza dello scorso anno.

“RallyLegend” ha sempre riservato sorprese, grandi nomi e grandi macchine nei mesi precedenti all'evento. Il copione sicuramente non cambierà, nel frattempo si iniziano a contare i giorni: e sono 100 da oggi.



